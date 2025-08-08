Emisije
Farma

'Ovo je neprocjenjivo'! Marinko i kći Elena unijeli toplinu 'Farmi'

Na imanje 'Farme' stigao je mentor Marinko, ali ovaj put nije došao sam. Sa sobom je poveo i svoju kćerkicu Elenu kako bi zajedno isprobali glamping kućicu koju su farmeri vrijedno gradili kao jedan od svojih ključnih zadataka

RTL.hr
08.08.2025 20:30

Ambijent koji su zatekli je pravi mali raj! "Čak i životinje izgledaju drukčije. Provoditi vrijeme s Elenom u ovakvom ambijentu je neprocjenjivo", rekao je vidno ganut Marinko. Tata i kći odlučili su maksimalno iskoristiti svaki trenutak: crtali su, mazili životinje, istraživali šumu, čak tražili gljive... I dok su farmeri s nestrpljenjem čekali mentorovo mišljenje o kućici, Marinko se nije mogao prestati diviti detaljima i trudu uloženom u svaki kutak novog doma.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

marinko mentor farma
