Ovo su kandidati koji su glavni autoritet 'Farme': Oni diktiraju tempo igre

Neki su to radili prirodno, kroz autoritet i snagu karaktera, a neki kroz taktiziranje i planove iza kulisa. Ovosezonski kandidati jasno su pokazali tko vuče konce, a tri imena najviše se ističu: Davor, Nikolina i Doroteja

Davor je ušao kasnije na 'Farmu', brzo se pozicionirao kao snažan igrač i vođa koji je znao okupiti ljude oko sebe

Iako je na imanje ušao kasnije, zajedno s Darijem, Stjepanom i Goranom, Davor je brzo zauzeo poziciju jednog od ključnih igrača. Od samog početka postavio se kao protivnik dominantnog ženskog klana predvođenog Nikolinom i Dorotejom. Njegove analize i stalna taktiziranja postali su zaštitni znak. Manuela, Dario, Jelena, Manja i Goran prepoznali su ga kao saveznika. Kada je dobio šešir vođe, pokazao je strogu ruku, što je dovelo do otvorenih sukoba, osobito s Darkom i Dorotejom. Na kraju je ispao u areni, ali iza sebe je ostavio reputaciju kandidata koji je, iako kratko, bio mozak protivničkog tabora i otpora glavnom klanu.

Nikolina je od samog početka pokazala liderske sposobnosti, a svojim je autoritetom i organizacijom utjecala na cijeli tijek igre

Od samog početka sezone, Nikolina je bila prepoznata kao jedna od najglasnijih i najutjecajnijih kandidatkinja. Uvijek je imala posljednju riječ u dogovorima, a kandidati koji bi ispali nerijetko su baš nju isticali kao glavnog protivnika. Sama Nikolina opisala je svoj put riječima: "Nikad nisam bila u areni, nisam bila nikad sluškinja. Ja sam vođa klana, zovu me matica". Njezina organiziranost, povezanost s ljudima i sposobnost da održi jedinstvo tima osigurali su joj status jednog od najjačih autoriteta. Iako su je mnogi doživljavali kao prijetnju, Nikolina je ostala postojana, rijetko gubeći kontrolu.

Doroteja je cijelu sezonu gradila saveze s mirnoćom i samopouzdanjem, dokazujući da bez nje nijedna ključna odluka na imanju nije mogla proći

Doroteja je, uz Nikolinu, bila ključna figura dominantnog klana. Iako je ponekad djelovala u sjeni, kandidati su je često opisivali kao najjaču kariku. Uspješno je preuzimala vodstvo kad je to bilo potrebno.. I sama je naglašavala: "Odmah sam shvatila da bez saveznika i klanova ne možeš funkcionirati". Njezino partnerstvo s Nikolinom obilježilo je cijelu sezonu, zajedno su držale konce i bile simbol stabilnosti, dok su se ostali kandidati često mijenjali u savezništvima i planovima.

