Ovo su svi kandidati 'Farme': Bore se za 50.000 eura, a nimalo im neće biti lako

Dejan

Dejan (43) dolazi iz Vrbovca, a njegov životni put bio je iznimno turbulentan. Najveća svrha i motiv za sve što radi, Dejanu je njegov sin, mladić koji ima 19 godina i boluje od teškog oblika epilepsije. Zbog sinovog liječenja i glavne nagrade, Dejan se prijavio na 'Farmu'. "Odlučio sam se prijaviti zbog sina. Kada mu je bolest postala još teža, odlučio sam se prijaviti na 'Farmu' i pomoći osvajanjem nagrade", otkrio je Jeličić.

Kada su u pitanju vještine na 'Farmi', Dejanu su skoro svi fizički radovi poznati i ništa mu nije teško. "Najveća podrška su mi supruga, sin i kći. Inače se bavim uređenjem interijera - knaufom i keramikom", zaključio je Dejan. Iako je prekriven tetovažama i izgleda ekscentrično, Dejan je iznimno empatičan, odrastao je u obitelji koja je udomljavanjem pružila priliku za bolji život brojnim mladim ljudima te je iz takve obitelji baštinio brojne vrijednosti. "Smatram se iskrenom i poštenom osobom. Na 'Farmi' će mi najteže pasti odvojenost od sina i obitelji, a najlakše ću se nositi s poslovima", dodao je Dejan.

Ivan R.

Poljoprivrednik Ivan Rogić (26) dolazi iz Poličnika, sela iz okolice Zadra. 26-godišnjak je odrastao u obitelji poljoprivrednika i odmalena je naviknuo na težak rad. Obiteljski je čovjek, ima dugogodišnju partnericu i djecu. Sretan je zbog obitelji koju je oformio, posebice jer mu nije uvijek bilo lako. Nakon što je preminuo njegov brat, uskoro je tragično otišao i njegov voljeni otac. Iako je teško, Ivan kaže da uvijek može biti teže. Kad god mu je teško, prihvati se posla. "Odlučio sam se na 'Farmu' da malo promijenim okolinu, društvo i da dokažem da mi mladi možemo živjeti kao naši stari, bez mobitela, struje...", otkrio je Ivan. Dodao je i da se na potez o odlasku na 'Farmu' odlučio nakon što ga je na istu prijavila njegova djevojka. "Vidjela je u meni potencijal jer sam dijete sa sela i volim farmerski život", otkrio je Ivan. "U odnosu na ostale kandidate, moje kvalitete su rad, spretnost i to što sam društvena osoba", dodaje.

Najteže će mu, kaže, u ovoj avanturi pasti činjenica da se mora odvojiti od obitelji na neko vrijeme, a najlakše, kaže, to što su pred njim poslovi koje on voli i zna raditi. "Najveća podrška su mi obitelj, rodbina i prijatelji", kaže montažer namještaja. "I slobodno vrijeme provodim radeći oko poljoprivrednih strojeva, poljoprivrede i večernjim druženjima s prijateljima igrajući društvene igre poput pikada", zaključio je Rogić.

Anđela

Farmerka Anđela Maretić (43) majka je trojice sinova te je domaćica. Stiže iz Dicma, a svoja tri sina smatra najvećim postignućem svog života. Većinu života posvetila je odgoju i odrastanju sinova, no sada kada su oni odrasli, Anđela se odlučila posvetiti sebi, osloboditi se monotonije svakodnevice i uroniti u avanturu života - 'Farmu'. Prijava na 'Farmu' podsjeća je, kaže, na djetinjstvo koje je provodila slobodna, u prirodi, uz svoju voljenu baku. Na prijavu sam se odlučila iz nostalgije prema selu i farmi. Upravo to mogla bi biti i moja kvaliteta u odnosu na ostale kandidate, odrastala sam u maloj sredini, okružena domaćim životinjama", otkrila je Anđela.

Konobarica je, dodaje, navikla na težak rad i trud. "Na 'Farmi' bi mi najteže mogla pasti odvojenost od obitelji i vanjskog svijeta, no u svim teškim trenucima držat će me podrška moje djece. Najviše se u životu bavim upravo njima, a trenutačno i radim kao konobarica", dodala je o sebi Anđela i zaključila: Obožavam u slobodno vrijeme dugo ispijati kave i šetati prirodom, i to uvijek radim sama, to me ispunjava i puni baterije", zaključila je Anđela.

Nikolina

Kuharica Nikolina Starešina (28) dolazi iz Zagreba, snažna je žena, neovisna i uvjerena u svoje stavove - koje rado brani. Često je, kaže, njezin jezik brži od pameti. Voli se boriti za pravdu i glasna je, a svoje emocije čuva duboko u sebi. Na 'Farmu' se prijavila jer želi pomaknuti vlastite granice. "Želim testirati svoju snalažljivost, ali pokazati i da mogu biti jaka i u uvjetima izvan komfora na koji sam navikla. Usto, volim izazovne situacije i vjerujem da će to biti jedno ludo, ali nezaboravno iskustvo", otkrila je Nikolina.

Svoju prednost vidi u vještini prilagodbe novim ljudima i situacijama te vještini donošena odluka pod pritiskom. "Imam izraženu crtu liderstva i osjećaj za dinamiku grupe, lako prepoznajem tko kakvu ulogu igra", opisala je svoje ponašanje Nikolina. "Najteže će mi pasti izolacija od vanjskog svijeta i bliskih ljudi. Osim toga, volim određeni komfor pa će mi biti teško prilagoditi se na život bez modernih pogodnosti. S druge strane, mislim da će mi fizički rad i organizacija ići prilično lako jer sam na to već naviknula", jasna je kandidatkinja 'Farme'. Najveća podrška su joj najbliži prijatelji i obitelj. Trenutačno Nikolina radi u ugostiteljstvu, no svijet showbiznisa oduvijek ju je privlačio. "Možda je baš 'Farma' prvi korak prema nečem većem", zaključuje Nikolina.

Magdalena

Studentica Magdalena Raguž (28) dolazi iz Splita, iz jedne od najsportskijih obitelji u Hrvatskoj. Magdalena je karatašica, a njezin otac, stričevi i rođaci su bivši nogometaši! Sport je jako važan dio Magdaleninog života, no važno joj je i obrazovanje pa je posvećena i studiju. Magdalena će za sebe reći da je svjesna svojih kvaliteta, smatra se zgodnom i uspješnom te dodaje da je ljudi zbog toga ili vole ili ne vole. "Vesela sam, komunikativna, a mnogi misle i da sam razmažena. Idem na 'Farmu' pokazati da ja to mogu. Iskrena sam, temperamentna, pobijedit ću jer sam ambiciozna", otkrila je o sebi Magdalena i dodala da će time testirati svoju mentalnu snagu te upoznati nove ljude.

Odmalena dobiva sve što želi, a obožava skupe i lijepe stvari. Iako je čitav život provela u gradu i ne zna ništa o brizi za biljke i životinje, odlučila se prijaviti na 'Farmu' i izaći iz svoje zone komfora. Glavni motiv joj je dokazati svojoj obitelji da nije razmažena. Najteže će mi pasti odvojenost od obitelji i dečka, a sretna sam što ću se odmoriti od mobitela i užurbanog načina života u gradu. Obitelj sam prijavom na 'Farmu' dovela pred gotov čin, a kad su vidjeli koliko želim sudjelovati rekli su mi da budem ono što jesam i izdržim do kraja", zaključila je Raguž.

Haris

Soboslikar Haris Mrkaljević stiže na 'Farmu' kako bi se predstavio javnosti i stekao novo životno iskustvo. Usto, volio bi ljudima skrenuti pozornost na životinje u nevolji. Posebno ga bole sudbine pasa lutalica. "Volio bih zaraditi novac kojim bi spasio još pasa i našao im dom, hranu i njegu", jasan je Haris. "Imao sam pretežak život i ništa me nije uništilo, samo me ojačalo i učinilo pravom osobom. Ništa mi ne može teško pasti, osim kada mi se uvrijedi obitelj, tu sam najmekaniji i jedino u tom slučaju mogao bih izgubiti sebe. Predobar sam u duši i to mi je najslabija točka", otvoreno će budući farmer.

Njegova najveća podrška mu je voljena supruga! "Pustila me da se prijavim u 'Farmu', to sve govori o našem odnosu, znala je da to moja velika želja", ponosan je Haris na svoju suprugu. Bavio sam se brojnim poslovima, ali najbitnije mi je da je pošteno sve", zaključio je Haris koji vrijeme provodi uz čitanje knjiga, trening i odlazak u prirodu te kino sa suprugom.

Jelena

Projektantica Jelena Munda (37) dolazi iz Varaždina, samohrana je majka i kroz život je vode emocije. Vjeruje da su je tijekom života mnogi iskorištavali i voljela bi biti snažnija. Posvećena je svojoj kćeri i na nju je vrlo ponosna, a upravo ona će joj najviše nedostajati na 'Farmi'. "Moja prijava je bila spontana. Nakon odrađene dvije smjene, vidjela sam reklamu za prijave i iznos nagrade te sam pomislila da bi to mogao biti odličan projekt. Iako već godinama živim u gradu, dijete sam sa sela i imam iskustva sa životinjama i načinom života na selu", otkrila je Jelena.

Jelena se na 'Farmu' prijavila zbog osobnog rasta, ali i glavne nagrade, a u borbi za 50 tisuća eura najviše će joj nedostajati njezina kći. "Ulaskom u 'Farmu' najteže će mi pasti to što neću moći vidjeti svoju kćer. Nikad nismo bile razdvojene dulje od dva, tri tjedna i to će biti veliki emotivni izazov za mene kao roditelja. Najlakše će mi biti odmaknuti se od moderne tehnologije o kojoj smo danas svi, vjerujem, ovisni", dodala je buduća kandidatkinja 'Farme'. Najveća podrška u ovoj avanturi joj je obitelj. Njezina 15-godišnja kći odobrila je majci sudjelovanje, a uža obitelj uskočila je upomoć sa svim obavezama dok je ona odsutna. "U slobodno vrijeme volim otići na izlet u prirodu, ako je moguće, otputovati negdje. Kreativna sam osoba pa tako imam i dosta hobija kao što su fotografija, ilustracija, šivanje. Uživam u učenju novih stvari. Također, vježbam u slobodno vrijeme, zbog zdravlja pokušavam prakticirati što više tjelesne aktivnosti", zaključila je Jelena.

Patrik

Mladi automehaničar Patrik (19) dolazi iz Zagreba i nedavno je završio srednju školu pa još uvijek radi planove što dalje. Tijekom školovanja, kaže, teško mu je bilo s autoritetima, no, kaže, na kraju je sazrio i uz podršku roditelja završio obrazovanje. Patrik će za sebe reći da je showman i da je rođen za televizijske kamere. "Prijavio sam se jer smatram da sam dobar za ovakav tip showa i da ću se dobro snaći. Smatram da sam dobra osoba, pomalo temperamentan, ali igram na svoj humor, volim zbivati šale", otkrio je Patrik. "Smatram da mi ovakav show može pomoći unaprijediti svoj brend. Ističem se karizmom, spontanošću i talentom, što me čini jedinstvenim među kandidatima", dodao je Patrik.

"Možda će ljudi na prvu ruku misliti da sam antipatičan, ali mislim da mi neće trebati puno vremena da im promijenim mišljenje. Vrlo sam strog, volim red, rad i disciplinu", otkrio je Patrik o sebi. "Najteže će mi biti prilagoditi se uvjetima na farmi i fizičkom radu, a najlakše će mi pasti zadaci vezani uz zabavu. Veliku podršku imam od obitelji i prijatelja, ali sebi sam najveća podrška. Bavim se društvenim mrežama, glazbom i svime što je trenutačno u trendu. Slobodno vrijeme volim provoditi s prijateljima, uživajući u opuštanju i zabavi", zaključio je farmer.

Ivan

Automehaničar Ivan (29) dolazi iz Bjelovara i otac je četiri djevojčice. Dolazi iz brojne obitelji i cijeli život mu je upravo to okosnica života. Ivan je tradicionalan, skroman i bez velikih očekivanja. Sve što želi u životu je da njegova obitelj bude zdrava i da svoju djecu odgoji ispravno. Radišan je i nijedan posao nije mu težak. Spontano sam se odlučio prijaviti na 'Farmu' vidjevši poziv za prijave na televiziji. Najveći razlog bila je glavna nagrada", otkrio je Ivan.

Najteže će mu, kaže, pasti odvojenost od obitelji i grada, a najlakše će se snaći u poljoprivrednim poslovima. Najveća podrška su mi moja obitelj i prijatelji, upravo s njima i sa svojim društvom najviše uživam u slobodnom vremenu", zaključio je Ivan.

Manuela

Manuela Pravda (34) stiže iz Slatine, radi kao sezonska radnica u hotelu te za sebe kaže da je kao uragan, spremna doći i dignuti prašinu! Ističe da je najstarija od šestero djece u svojoj obitelji te je prilagodljiva na razne situacije. Manuela voli istaknuti da je, baš kao što kaže njezino prezime, pravedna te smatra da je stvorena za velike stvari. Zanimljiv joj je televizijski svijet, a na 'Farmu' se, osim zbog toga, prijavila i zbog nagrade od 50 tisuća eura. "Na 'Farmu' sam se prijavila da uzmem tih 50 tisuća eura jer oni meni pripadaju te da ostale naučim kako da barataju s traktorima i životinjama! Bit će jako zanimljivo. Prijateljica me nagovorila na prijavu, a svijet televizije privlačio me oduvijek", otkrila je Manuela.

Za sebe će reći da je otvorena i prilagodljiva te optimistična. "Moja borbenost, snaga i dominacija fino su upakirani u eleganciju i misteriju, no budite sigurni da izgled može prevariti. Odana sam, to je moja najljepša osobina, osobina koju najviše cijenim kod sebe i ostalih. Svjesna sam u što se upuštam, raznolikosti karaktera s kojima ću biti okružena, uvjeta u kojima ću se nalaziti, ali odlučna sam testirati svoje granice i mogućnosti tako da će za mene ovo biti jedan stvarno veliki zalogaj", ispričala je o sebi kandidatkinja Farme.

Manja

Kreatorica sadržaja i djelatnica u turizmu Manja Šernek (26) dolazi iz Portoroža i od djetinjstva voli biti u centru pozornosti. Bavi se plesom i glumom, a od pojave društvenih mreža shvatila je da je to njezin životni poziv. Digitalni marketing i stvaranje sadržaja za društvene mreže Manjina su velika strast. U 'Farmu' se prijavila jer joj je, kaže, nedostajao seoski fitness. "Rekla sam si da moram izgubiti par kilograma, a nema boljeg treninga od Farme – provjereno! Osim toga, volim izazove i htjela sam opet iskusiti život bez modernih luksuza, barem na neko vrijeme", otkrila je ova nekadašnja kandidatkinja slovenske verzije 'Farme'.

Manja je ekstrovertna, komunikativna i sjajan je promatrač, što bi moglo biti presudno za njezinu ulogu na 'Farmi'. "Ikona sam 24/7, volim životinje i uvijek se trudim biti najbolja verzija sebe. Mirna sam osoba, ali nekad previše emotivna. Uvijek donosim dobru energiju, ne bojim se iskrenosti, ali istovremeno znam biti i diplomat. I naravno – moj humor je nepobjediv", našalila se Manja govoreći o svojim karakternim osobinama. Najlakše će joj, kaže, biti povezivanje s ljudima i životinjama, a ne boji se ni zadataka. "Najteže će mi možda biti komunicirati jer hrvatski nije moj materinji jezik. Usto, nedostatak komfora, budimo realni, obožavam svoju udobnosti i vegetarijanka sam pa će biti zanimljivo vidjeti kako ću se snaći", zaključila je.

David

Reper David (19) dolazi iz Jastrebarskog, bavi se glazbom i velika mu je želja proslaviti se svojim stihovima. Na 'Farmu' se prijavio kako bi se predstavio širokoj televizijskoj publici i predstavio svoj glazbeni alter ego Birki Mrak. Na 'Farmi' će biti, kaže, iskren.

"Volim glazbu i sport i mislim da ću pobijediti zato što sam najbolji i najjači. Prijavio sam se zbog slave i novca. Najlakše će mi pasti novi izazov, a najteže će mi biti ostati pribran u izolaciji", zaključio je David o sebi. Velika podrška u ovoj avanturi Davidu su roditelji. Uz glazbu, koja je njegova najveća strast, bavi se sportskom rekreacijom, radi u casinu te izlazi. "Kada imam vremena igram igrice, pokušavam se obogatiti i biti poznat", zaključio je David.

Mario

Fizioterapeut i edukator Mario Šutalo (28) ekstrovertan je mladić koji ima niz interesa. Rodom je iz Čapljine te je aktivan na društvenim mrežama, gdje je već prilično popularan. Inače je Mario vrlo pedantan, čistoća mu je jako važna pa je to njegov najveći strah kada je u pitanju 'Farma'. Na 'Farmu' sam se prijavio spontano. Bila je nedjelja, na društvenim mrežama sam naišao na poziv za prijave i odlučio! Dijete sam devedesetih i tad je naš današnji 'pametni telefon' bila televizija te sam oduvijek obožavao ovakve programe. Sam koncept izolacije u prirodi, bez kontakta s vanjskim svijetom, bez mobitela - jako je to izazovno i činilo mi se zanimljivim istražiti svoje mogućnosti. Bit će izazovno prilagoditi se seoskom načinu života i učenju vještina koje su naši preci nekoć radili", otkrio je Hercegovac sa zagrebačkog adresom.

Mario ističe da je ambiciozna i uporna osoba te uvijek želi napredovati. "Usto, po prirodi sam ekstrovert, volim ljude i smatram da posjedujem dovoljno socijalne inteligencije da se prilagodim situaciji s nepoznatim ljudima. Pozitivan sam, vedar, volim motivirati ljude oko sebe i, kažu moji prijatelji, glas sam razuma u svakoj situaciji", otkrio je o sebi fizioterapeut. Najteže bi mu, kaže, mogla pasti izolacija od vanjskog svijeta, život bez mobitela i društvenih mreža te, naravno, mogući nedostatak hrane i kave. "Prijatelji i obitelj s nestrpljenjem čekaju da zakoračim na 'Farmu' jer znaju da će biti zanimljivo pratiti kako to jedan gradski dečko mijenja cipelu za farmersku čizmu", dodaje Mario. Uz fizioterapiju i predavanja koja držim u jednoj ustanovi, bavi se i društvenim mrežama. Ne volim reći da sam influencer, ali drago mi je da ljudi prepoznaju moj sadržaj i da dobivam pohvale da sam im nekim svojim videouratkom izmamio osmijeh na lice".

Iman

Studentica Iman Šehić (21) dolazi iz Pule i jedva čeka avanturu koju nosi 'Farma'. Uporna je i tvrdoglava, a jednog dana voljela bi biti slavna spisateljica i voditeljica klinike za mentalno zdravlje. "Živim i studiram u Rijeci. Zainteresirana sam za pisanje, knjige te volim puno putovati. Najčešće putujem sama jer smatram da je to najbolji način učenja i rada na sebi. Imam i svoju agenciju za marketing i organizaciju evenata, radim s puno ljudi i mnogi rade za mene pa se nadam da će mi to biti plus i na 'Farmi'. Odlučila sam se prijaviti na show jer me uvijek više privlačio taj neki seoski način života od ovog ubrzanog ", otkrila je Iman.

"Teška sam, drugačija, ali u biti dobra. Nešto sam što se ne vidi svaki dan, ne idem na 'Farmu' samo zbog novca - to je banalno, idem vidjeti tko su ljudi, da ih analiziramo, da se poigramo. Mislim da je moja velika prednost način na koji zapažam svijet oko sebe, to nemaju mnogi", dodala je studentica iz Pule. Smatra da će joj najteže pasti život s puno različitih ljudi i karaktera. Najlakše će mi pasti taj seoski život, nije mi problem zaprljati ruke i mislim da će mi mir koji donosi priroda dobro doći. Najveću podršku imam od svojih bližnjih", zaključila je o sebi Iman.

Emanuel

Emanuel (22) dolazi iz Vrbovca te je odmalena okružen prirodom i životinjama. Naporan fizički rad nije mu stran te je iznimno ponosan na svoje skromno porijeklo i ljubav i pažnju koju su mu roditelji svakodnevno pružali kroz odrastanje. Naučili su ga, kaže, da se za uspjeh treba potruditi i vrijednim radom. Cijele dane, kaže, provodi u prirodi, aktivan je i uvijek nešto radi. Kada posla nema, kaže, on ga sam nađe. Voli rad s drvom i za sebe će reći da je stara duša u tijelu mlade osobe.

"Po zanimanju sam mesar, neko vrijeme sam radio u struci, a sada vrijeme provodim u šumi. Nisam najbolji, ali sam iskrena osoba i priznat ću ako sam u krivu. Na 'Farmu' sam se prijavio zbog novčane nagrade, to je jedan od najvećih razloga. Usto, volim životinje i možda ću nešto naučiti i možda ću nekog nešto naučiti. Moja najveća prednost je to što sam sela. Volim raditi i ništa mi nije teško napraviti", zaključio je Emanuel.

Kiki

Umirovljenik Fikret Javor (67) dolazi iz Opatije i najstariji je kandidat 'Farme'. Ima dvoje djece i unučad te je nekad radio kao serviser klime. Prijatelji ga od milja zovu Kiki, a on će za sebe još reći i da ima čvrste granice i jake principe koje nikad ne gazi. Najviše mrzi manipulacije i upravo bi s time, kao i s tračanjem, mogao imati najviše problema. "Na prijavu sam se odlučio jer volim izazove, prirodu i rad. Cijeli život cijenim trud i upornost i želio sam pokazati i sebi i drugima da se i nakon 60. godine može uživati u novim iskustvima. Također, unučad mi je rekla: 'Dida, ti bi tamo bio super!" - i to me dodatno potaknuo", ispričao je Fikret. "Mislim da će mi na 'Farmi' pomoći mirnoća, mudrost i iskustvo. Znam saslušati, pomoći, a istovremeno volim raditi i dati sve od sebe. Nisam čovjek koji se svađa, već sam od dogovora i zajedništva", dodao je.

Najteže će mu, kaže, pasti odvojenost od obitelji i unučadi, koji su mu centar svijeta. Najlakše će mu, pak, biti fizički raditi. "Najveća podrška mi je obitelj - sin, kći i sva moja unučad. Oni vjeruju u mene i već sad govore da će biti moji najveći navijači", ponosan je Fikret na svoje najmilije. Trenutačno je u mirovini, no nikada, kaže, ne miruje.

Rebecca

Mlada Rebecca Malčić (20) dolazi iz Svetog Ivana Zeline, a na 'Farmu' se prijavila kako bi okusila život izvan civilizacije. "Što vidiš, to i dobiješ", kaže za sebe Rebecca. Nije joj uvijek tijekom odrastanja bilo lako, kaže, pa je danas oprezna s ljudima i teško stječe povjerenje u druge. Nekada joj je, priznaje, jezik brži od pameti te je često vode emocije! Za sebe će reći da je rano u životu očvrsnula i ne voli gubiti vrijeme na suze i slabosti.

"Prijavila sam se iz zezancije, da upoznam nove ljude, da se maknem iz civilizacije", otkrila je Rebecca koja smatra da je od drugih kandidata mogu izdvojiti njezina tvrdoglavost i upornost. "Ne znam što bi mi moglo najteže pasti, ali što god to bilo – proći će. Najlakše će mi pasti rad sa životinjama, barem tako mislim. To je zahtjevno, ali volim životinje pa mislim da neće biti problema", dodaje kandidatkinja 'Farme'. Inače se, kaže, školuje, a slobodno vrijeme voli provoditi u šetnji prirodom, sa svojim ljubimcima, uz glazbu. Voli pogledati i dobru seriju te o svemu odlučuje dan po dan.

Doroteja

Kurirka iz Sesvetskog Kraljevca empatična je volonterka koja se na 'Farmu' prijavila zbog novog iskustva i neprocjenjive avanture. "Bila je to moja dugogodišnja želja da sudjelujem u ovakvom projektu, a usto i dobra prilika da pobjegnem od gradske vreve i životne rutine te da iskusim nešto novo u životu", otkrila je Doroteja. Vrlo je osjetljiva na ljude s poteškoćama te je zbog toga aktivna u volontiranju te igra košarku s ljudima s invaliditetom. Ne voli nepravdu ni svađu te se uvijek trudi biti glas razuma. "Nisam tip koji se nameće i koja imam preveliko mišljenje o sebi, svatko ima neke svoje kvalitete kao osoba, a gledatelji će prosuditi o mojima", dodala je.

Najteže će Doroteji biti odvojiti se od obitelji i prijatelja, a sve ostalo trebalo bi joj lako pasti, kaže, i dodaje da se nada da će imati njihovu bezuvjetnu podršku. "Bavim se svime i svačime, stalan posao mi je onaj dostavljačice, u slobodno vrijeme treniram košarku, ponekad nogomet, a znam uzeti i tacnu u ruke pa konobariti. Slobodno vrijeme koristim za šetnju sa svojim psom, vožnju biciklom i boravak u prirodi, uz dobru ekipu i životinje", zaključila je Doroteja u svom predstavljanju.

Darko

Građevinski radnik Darko Jurešić (25) odrastao je u Zenici te se prije pet godina doselio u Zagreb. Iako je po zanimanju kuhar, bavi se građevinom i ništa mu nije teško raditi. Darko se na 'Farmu' prijavio nakon što je, tijekom druženja s ekipom, vidio poziv na prijave na RTL-u. "Ne znam što bi me moglo istaknuti u odnosu na druge kandidate, nisam nikad mislio da bi se mogao naći u nekom projektu sličnom ovom", otkrio je Darko. Za kraj, otkrio je i da se bavi kuhanjem te građevinom.

