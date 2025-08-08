Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Pao im je kamen sa srca! Farmeri uspješno završili zadatak, a Marinko ih iznenadio!

Na 'Farmi' je napokon zavladao trenutak olakšanja, zadatak koji je kandidatima zadavao najviše briga napokon je ocijenjen kao uspješno izvršen

RTL.hr
08.08.2025 20:45

Mentor Marinko nije skrivao ponos, a najveći kompliment stigao je od njegove preslatke kćeri Elene: "Elena je rekla da bi ovdje ostala još 100 dana... Dragi farmeri, vaš zadatak je ispunjen", objavio je Marinko uz osmijeh. 

"Pao mi je ogroman teret sa srca, baš za izdahnuti", priznala je Dora. Kao šlag na tortu, Marinko je zahvalio farmerima na trudu, ne riječima, već djelima! Iz svog kraja donio im je pun stol međimurskih delicija: od tradicionalne međimurske gibanice do drugih zamezitnih čuda koja su ih vratila u život nakon krize na imanju. 

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

zadatak farma marinko
Farma

'Ovo je neprocjenjivo'! Marinko i kći Elena unijeli toplinu 'Farmi'

Moglo bi te zanimati

Novi vođa i nove sluge! Nikolina i Mario otišli u štalu: 'Presretni smo jer smo skupa, super nam je'

Tko je vaš favorit za pobjedu na 'Farmi'? Odaberite omiljenog kandidata u velikoj anketi!

Jeste li probali ovu zaboravljenu slasticu? Djevojke s 'Farme' kuhaju nostalgični hit iz djetinjstva!

'Ovo izgleda tako komplicirano!' Kandidati na novom izazovu - mogu li isplesti tradicionalni međimurski ceker?

'Nikolina je vidno uznemirena!' Davor imenovao nove sluge i izazvao nezadovoljstvo u vlastitom klanu

Tiranija se nastavlja? Jelena izabrala Davora za vođu, a svoj klan poslala prema areni!