Patrik za RTL.hr o sukobima s natjecateljima: 'Spreman sam za sve zbog showa i uspjeha'

Već u prvih nekoliko sati na ‘Farmi’ rekao si kako postoje klanovi. Na koga si to mislio?

Rekao si da ne podnosiš autoritete. Kako misliš da ćeš se snaći na Farmi'?

Mislim da su me nominirali jer sam se izdvojio svojom iskrenošću, kontroverznim izjavama i ponašanjem. Odmah sam ušao u rasprave s većinom ukućana, što me automatski stavilo u fokus.

Kiki i ti niste baš dobro započeli. Što te smeta kod njega?

Kod Kikija me zasmetalo to što me odabrao za slugu bez ikakvog razloga, iako sam mu rekao da to ne čini. Također, on za mene nije autoritet niti ima pojavu zbog koje bih ga trebao slušati ili služiti.

Koje su tvoje kvalitete na Farmi', s čime se ističeš?

Na Farmi' se ističem socijalnom inteligencijom, nemam tremu i spreman sam na sve zbog showa i uspjeha. Ne igram na sigurno, već autentično.