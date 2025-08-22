Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Petra Meštrić za RTL.hr prokomentirala Darijev ulazak u finale: 'Želim da pobijedi da mogu reći da mi je bivši muž pobjednik 'Farme'

Petra Meštrić s Darijem Crnkovićem sudjelovala je u 'Braku na prvu', a sada je prokomentirala njegov ulazak u finale na 'Farmi'

RTL.hr
22.08.2025 13:23

Petra Meštrić i Dario Crnković zajedno su sudjelovali u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', a nakon toga su ostali u dobrim odnosima. Oboje su nakon toga završili u ozbiljnim vezama, a Dario se nakon toga svega odlučio za sudjelovanje u 'Farmi'. Petra je sada za RTL.hr prokomentirala njegov ulazak u finale. 

Bivši kandidati, Petra i Dario, Brak na prvu
Bivši kandidati, Petra i Dario, Brak na prvu FOTO: RTL

"Moram priznati da me jako razveselilo kad sam čula da je Dario u finalu Farme. Iako naš zajednički put u Braku na prvu nije dugo potrajao, on je za mene ostao osoba s kojom sam proživjela jedno posebno i lijepo iskustvo. Farma je zahtjevan projekt, psihički i fizički, i mislim da je veliko postignuće doći do finala. Kod Darija se vidi da je autentičan, da je svoj i da je to ono što ljudi prepoznaju i cijene. Želim mu od srca čestitati na svemu što je postigao, jer finale samo po sebi govori da se pokazao kvalitetan u zadacima te je pokazao svoju upornost. Svaki novi korak u životu je prilika da rastemo i da naučimo nešto o sebi, a vjerujem da je on iz ovog iskustva ponio mnogo. Sretna sam zbog njega i nadam se da će uživati u svakom trenutku, bez obzira na ishod", naglasila je Petra.

Dario, Farma
Dario, Farma FOTO: RTL

Iako su u sociološkom eksperimentu imali i razmirice, Petra kaže kako mu ništa ne zamjera. 

"Smatram da je najljepše kad prošlost ostane jedna simpatična uspomena, a sadašnjost donese nove uspjehe. Želim mu stvarno sve najbolje. Mislim da je to zapravo najvažnije, da možeš iskreno navijati za nekoga tko je bio dio tvog života. Ako već moram reći - neka pobijedi, pa makar samo zbog toga što bi bilo zabavno jednom moći reći: "Moj bivši muž je pobjednik Farme!", zaključila je. 

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

farma petra meštrić dario
Farma

ANKETA Rebecca ili Doroteja? Večeras odlučujuća arena koja mijenja sve, za koga navijate?

Moglo bi te zanimati

Otkrio drugu stranu: Mentor Marinko objavio fotku s farmerima - pogledajte tko se sve našao na okupu!

Nikolina Pišek poput grčke božice: Podijelila fotografije s putovanja

Suze, oproštaji i posljednji zadatak: Finale 'Farme' pogledajte na platformi Voyo

Znate li tko je djevojčica na fotografiji? Zovu je maticom 'Farme', a ona kaže da samo igra igru

Rebeccu čeka najvažniji dvoboj, a Mario otkrio što zaista misli o njoj

Pred arenu sve pršti: Nikolina i Doroteja podcjenjuju Rebeccu, Darko im se suprotstavio!