Petra Meštrić za RTL.hr prokomentirala Darijev ulazak u finale: 'Želim da pobijedi da mogu reći da mi je bivši muž pobjednik 'Farme'

Petra Meštrić i Dario Crnković zajedno su sudjelovali u sociološkom eksperimentu ' Brak na prvu ' , a nakon toga su ostali u dobrim odnosima. Oboje su nakon toga završili u ozbiljnim vezama, a Dario se nakon toga svega odlučio za sudjelovanje u ' Farmi '. Petra je sada za RTL.hr prokomentirala njegov ulazak u finale.

"Moram priznati da me jako razveselilo kad sam čula da je Dario u finalu Farme. Iako naš zajednički put u Braku na prvu nije dugo potrajao, on je za mene ostao osoba s kojom sam proživjela jedno posebno i lijepo iskustvo. Farma je zahtjevan projekt, psihički i fizički, i mislim da je veliko postignuće doći do finala. Kod Darija se vidi da je autentičan, da je svoj i da je to ono što ljudi prepoznaju i cijene. Želim mu od srca čestitati na svemu što je postigao, jer finale samo po sebi govori da se pokazao kvalitetan u zadacima te je pokazao svoju upornost. Svaki novi korak u životu je prilika da rastemo i da naučimo nešto o sebi, a vjerujem da je on iz ovog iskustva ponio mnogo. Sretna sam zbog njega i nadam se da će uživati u svakom trenutku, bez obzira na ishod", naglasila je Petra.

Iako su u sociološkom eksperimentu imali i razmirice, Petra kaže kako mu ništa ne zamjera.

"Smatram da je najljepše kad prošlost ostane jedna simpatična uspomena, a sadašnjost donese nove uspjehe. Želim mu stvarno sve najbolje. Mislim da je to zapravo najvažnije, da možeš iskreno navijati za nekoga tko je bio dio tvog života. Ako već moram reći - neka pobijedi, pa makar samo zbog toga što bi bilo zabavno jednom moći reći: "Moj bivši muž je pobjednik Farme!", zaključila je.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!