Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Pobjednik 'Farme' Ivan krstio sina Petra: S njime slavili mentor Marinko i bivši kandidat Dejan

Pobjednik 'Farme' Ivan otkrio je kako je krstio sina

RTL.hr
01.10.2025 08:00

Pobjednik 'Farme' Ivan za RTL.hr je otkrio kako je za vikend krstio sina Petra. Da na svijet stiže dječak, Ivan je doznao tijekom snimanja 'Farme', kada mu se supruga javila videom. Tada se rasplakao i pokazao koliko je emotivan kada je obitelj u pitanju. 

Ivan nam je sada otkrio kako se obitelj okupila i proslavila ovaj sakrament. 

"Bilo nam je odlično, jako veselo", naglasio je. Na krštenje je pozvao i poneke kandidate iz showa, većina je bila spriječena, a na proslavi su bili mentor Marinko i bivši kandidat Dejan. 

Ivan, Marinko, Dejan, Farma
Ivan, Marinko, Dejan, Farma FOTO: RTL

"S više-manje svima ostao sam u dobrim odnosima", naglasio je. 

Otkrio je kako ga ljudi prepoznaju zbog showa, a nerijetko ga pozovu i kod sebe, da im nešto popravi na imanju. Ivanu to nije problem, ali naglašava kako se to itekako pojačalo nakon 'Farme'. 

Novac je uložio u obnovu gornjeg kata kuće, što bi, prema njegovoj procjeni, kaže, trebalo biti gotovo do kraja godine.

Propuštene epizode 'Farme' pogledajte na platformi Voyo.  

POGLEDAJTE BONUS VIDEO S POBJEDNIKOM 'FARME' IVANOM:

farma marinko ivan dejan
Farma

Wow! Prekrasna Rebecca iz 'Farme' zablistala u spektakularnoj haljini otvorenih leđa i oduševila pratitelje

Farma

Darko iz 'Farme' objavio fotografiju s bratom Danijelom i oduševio pratitelje: 'Burazer'

Moglo bi te zanimati

Rebecca i Nikolina iz 'Farme' pozirale zagrljene i nasmijane: 'Još uvijek tu... neopterećene i nenadmašne'

Noćni izlazak Nikoline i Marija iz 'Farme' podigao prašinu na Instagramu! Podijelili zajedničku fotku

Rebecca nakon 'Farme' nestala s društvenih mreža, a sada iznenadila pratitelje novom fotografijom

Mario iz 'Farme' otkrio da se vratio u Zagreb: 'Ona jedna nezaposlena osoba'

Dario iz 'Farme' za RTL.hr o reakciji zaručnice nakon izlaska iz showa: 'Bila je ponosna, ona zna da sam ja dobra dušica'

Neraskidivo prijateljstvo! Doroteja i Darko iz 'Farme' ponovno zajedno, objavili zajedničku fotku s druženja: 'Običan utorak'