Pobjednik 'Farme' Ivan krstio sina Petra: S njime slavili mentor Marinko i bivši kandidat Dejan

Pobjednik 'Farme' Ivan za RTL.hr je otkrio kako je za vikend krstio sina Petra. Da na svijet stiže dječak, Ivan je doznao tijekom snimanja 'Farme', kada mu se supruga javila videom. Tada se rasplakao i pokazao koliko je emotivan kada je obitelj u pitanju.

Ivan nam je sada otkrio kako se obitelj okupila i proslavila ovaj sakrament.

"Bilo nam je odlično, jako veselo", naglasio je. Na krštenje je pozvao i poneke kandidate iz showa, većina je bila spriječena, a na proslavi su bili mentor Marinko i bivši kandidat Dejan.