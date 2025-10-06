Emisije
Farma

Pobjednik 'Farme' Ivan Rogić pozirao s mentorom Marinkom: 'Nakon showa je dokazao da je skroman i prizeman'

Iako je reality show 'Farma' završio, prijateljstva koja su se ondje stvorila ostaju. Mentor i domaćin Marinko iz OPG Vukobratović na svom Instagramu je podijelio emotivnu objavu posvećenu pobjedniku 'Farme' Ivanu Rogiću

RTL.hr
06.10.2025 11:23

"Kuda god da plovi ovaj brod, dok smo moj prijatelj Ivan Rogić i ja za kormilom, ja se ne brinem", poručio je Marinko, dodavši kako oluje, vjetrovi i valovi u životu ne mogu ništa onima koji znaju kamo idu. U objavi je istaknuo i kako mu je osobito drago što je upravo Ivan odnio pobjedu u ovoj sezoni, pohvalivši ga kao hrabrog, vrijednog i skromnog čovjeka koji se dokazao ne samo u izazovima na 'Farmi', nego i izvan nje - u svakodnevnim trenucima.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Svojom prijavom na sudjelovanje u 'Farmi' je dokazao  da je hrabar, tijekom boravka je dokazao da je vrijedan, u areni je dokazao da je spretan, a kroz naše druženje nakon showa mi je dokazao da je skroman i prizeman", zaključio je Marinko i poželio Ivanu i njegovoj obitelji svu sreću. Podsjećamo, Ivan Rogić je u finalu reality showa 'Farma' odnio titulu pobjednika, osvojivši simpatije gledatelja i suigrača - zahvaljujući svojoj mirnoći, radišnosti i ljudskosti.

Propuštene epizode 'Farme' pogledajte na platformi Voyo

