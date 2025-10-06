Pobjednik 'Farme' Ivan Rogić pozirao s mentorom Marinkom: 'Nakon showa je dokazao da je skroman i prizeman'

"Kuda god da plovi ovaj brod, dok smo moj prijatelj Ivan Rogić i ja za kormilom, ja se ne brinem", poručio je Marinko, dodavši kako oluje, vjetrovi i valovi u životu ne mogu ništa onima koji znaju kamo idu. U objavi je istaknuo i kako mu je osobito drago što je upravo Ivan odnio pobjedu u ovoj sezoni, pohvalivši ga kao hrabrog, vrijednog i skromnog čovjeka koji se dokazao ne samo u izazovima na 'Farmi', nego i izvan nje - u svakodnevnim trenucima.