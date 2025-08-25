Počinje finalni tjedan 'Farme'! Finalisti nisu oduševljeni povratkom starih kandidata: 'Nije fer da odlučuju o nama'

Na 'Farmi' je ostalo još samo šestero finalista koje čeka borba za glavnu nagradu, a emocije su na vrhuncu.

Povratnici, dio bivših kandidata, stigli su na imanje i dobili brojne pogodnosti, no još uvijek ne znaju sa sigurnošću koju će to moć imati i o čemu će odlučivati. "Sad će biti lakše udružiti se i raditi što god treba", poručit će ipak Manuela, jedna od njih.