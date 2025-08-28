Pogledajte kako se cure pripremaju za arenu! Rebecca i Nikolina razbijaju tanjure i pršte od energije

Dok svi odbrojavaju do posljednje finalne arene sezone, finalistice Rebecca i Nikolina odlučile su pripreme za obračun pretvoriti u pravi spektakl. Umjesto tihe koncentracije i ozbiljnih pogleda, cure plešu, smiju se i razbijaju tanjure. Prštalo je od energije, a atmosfera je više nalikovala tulumu nego dvoboju.

"Možda me pukao šećer prije arene, neka energija. Sad pucam, gazim, letim!", rekla je Rebecca, potpuno u svom stilu. Nikolina se nadovezala kroz smijeh: "Ako nas nema tko ispratit u kući, ispratit ćemo same sebe!" Iako ih čeka možda i najvažniji duel dosad, čini se da su trema i napetost ostale po strani. Umjesto toga, obje pokazuju prijateljsku kemiju i nevjerojatnu dozu samopouzdanja.

