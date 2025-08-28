Emisije
Farma

Pogledajte kako se cure pripremaju za arenu! Rebecca i Nikolina razbijaju tanjure i pršte od energije

Čeka nas posljednja arena između dvije jake suparnice. Rebecca i Nikolina ulaze u borbu za mjesto u superfinalu, ali nervozi nema traga

RTL.hr
28.08.2025 21:20

Dok svi odbrojavaju do posljednje finalne arene sezone, finalistice Rebecca i Nikolina odlučile su pripreme za obračun pretvoriti u pravi spektakl. Umjesto tihe koncentracije i ozbiljnih pogleda, cure plešu, smiju se i razbijaju tanjure. Prštalo je od energije, a atmosfera je više nalikovala tulumu nego dvoboju.

Nikolina i Rebecca, Farma
Nikolina i Rebecca, Farma FOTO: RTL

"Možda me pukao šećer prije arene, neka energija. Sad pucam, gazim, letim!", rekla je Rebecca, potpuno u svom stilu. Nikolina se nadovezala kroz smijeh: "Ako nas nema tko ispratit u kući, ispratit ćemo same sebe!" Iako ih čeka možda i najvažniji duel dosad, čini se da su trema i napetost ostale po strani. Umjesto toga, obje pokazuju prijateljsku kemiju i nevjerojatnu dozu samopouzdanja.

Ne propustite superfinale - 'Farma' u petak u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Farma

Rebecca pobijedila Nikolinu u posljednjoj areni! Evo tko su superfinalisti 'Farme'

Farma

Darko ušao u superfinale i poslao poruku svima koji su sumnjali: 'Drago mi je što su svi na tribini razočarani'

