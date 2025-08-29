Posljednji zalazak na 'Farmi': Kandidati ostavili srce pred vratima imanja

Prije nego što započne završna borba za titulu pobjednika, kandidati su u tišini sjeli i napisali svoja posljednja pisma, riječima su zahvalili jedni drugima, oprostili se od imanja, ali i zatvorili jedno važno poglavlje u svom životu. Manja, koja je nerijetko komentirala koliko joj je bilo teško, sada je priznala: "Koliko mi je sve išlo na živce, sada bih još bila tu." Darko se prisjetio zajedničkih trenutaka: "Sve smo dijelili. I tanjur, i hranu, i misli. Falit će."
Nakon što su ostavili pisma na portalu kuće, farmeri su u tišini promatrali kuću. "Tužna sam. Jako će mi faliti ovi ljudi", priznala je Manja.. I dok emocije još drže atmosferu, zna se što slijedi: superfinalna arena, posljednja i najvažnija, ona koja će odlučiti tko odnosi titulu pobjednika i nagradu od 50.000 eura.