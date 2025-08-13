Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

'Postavljamo pitanja, a nitko nam ne odgovara': Darko i Ivan gube povjerenje u vlastiti klan

Nekad sigurni u svoju poziciju, sada postaju sve svjesniji da ih njihovi možda guraju prema izlazu. Sumnje rastu, odgovora nema

RTL.hr
13.08.2025 20:30

U kući raste napetost, a ovaj put stiže iznutra. Darko i Ivan sve manje vjeruju da njihov klan stoji uz njih. "Mislimo i ja i on da zaslužujemo biti u finalu", govori Darko i dodaje: "Ali ne znamo stoji li i dalje onaj ženski plan da izbace sve muškarce." Njihove sumnje potvrđuje i sve tiša komunikacija s ostalim članovima saveza. "Ja i Ivan postavljamo pitanja, a ne dobijamo konkretan odgovor", dodaje Darko. Osjećaju se kao manjina, a sve više strahuju da su upravo oni sljedeći. 

Ivan i Darko, Farma
Ivan i Darko, Farma FOTO: RTL

Ivan otvoreno preispituje svoju sudbinu: "A budućnost mene i njega?" Na to mu Doroteja odgovara: "Pa zato si i dalje tu." Ivan se ne smiruje: "Jesam ovaj tjedan. A idući?" Kako se bliži večer glasanja, Darko priznaje da razmatraju obrambeni manevar: "Postoji mogućnost da danas bude kontra udarac. Da udremo po ženama - Rebecci i Nikolini." 

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

ivan darko farma
Moglo bi te zanimati

Znate li vi riješiti ovu zagonetku? Ovo je misterij iz kolibe koji Marija može odvesti u finale!

Gledatelji u anketi RTL.hr-a otkrili koga vide kao pobjednika 'Farme': On uvjerljivo vodi!

Muški savez na pomolu? 'Posljednji je voz da se ujedinimo!'

Je li Manuela najveće iznenađenje sezone? 'Ne znam gdje su njezine granice'

Kalkulacije i kamen spoticanja: 'Predomislila sam se oko glasanja'

Muke po životinjama: Ovi simpatični trenuci s 'Farme' će vas nasmijati do suza