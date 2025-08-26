Povratnici dobili novu priliku za dokazivanje: 'Misle da su došli odmarati'

"Povratnici misle da su došli odmarati, ali evo im još jedne prilike da se dokažu", poručio je mentor Marinko. Marinko ih je podijelio u dvije ekipe: Haris, Kiki, Manja i Manuela čine prvi tim, dok su u drugom Doroteja, Anđela, Davor i Jelena. Njihov zadatak? Igra s jabukama koja će testirati spretnost i timski duh, jabuku moraju prenijeti ustima do usta sve do kašete. Tim povratnika koji pobijedi dobit će moć odlučiti kojih troje finalista će prvi izaći na teren i natjecati se u Farmerskim igrama.

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.