Povratnici dobili svoj prvi veliki zadatak pa se posvađali: 'Ne znam koliko je fer da odlučuju o nama'

Nakon još jedne napete borbe u areni gledatelji su doznali imena i posljednjeg finalista. Ostalo je šestero najboljih, a ta ih je pozicija dodatno ujedinila. No idilu zadnjeg tjedna na imanju remete im tzv. povratnici, koji su stigli na imanje i imat će presudnu ulogu u daljnjem natjecanju, no nitko još ne zna o čemu će točno odlučivati pa finalisti razbijaju glavu teorijama zavjere. Finalisti i povratnici na imanju žive odvojeno, a komunikacija je sve samo ne topla i iskrena, barem kod većine. Novo jutro u kući počelo je komentiranjem povratnika uz jutarnju kavu. Svatko je imao svog favorita za pobjedu među finalistima, no mišljenja su bila podijeljena.

icon-expand Farma - Darko FOTO: RTL

Finaliste je zanimalo kako će to njihovu sudbinu krojiti povratnici. Jednu damu svi su oni živcirali i nije bila impresionirana jer s njima nije bila u najboljim odnosima. Imat ću ih na oku, nisam sigurna što smjeraju", kazala je. Ne znam koliko je baš fer da odlučuju o nama finalistima", smatrao je i Mario. Nije trebalo dugo da se finalisti rasprše po imanju i od povratnika pokušaju doznati koja je to njihova uloga i tko je ugrožen, no pridošlice također nisu točno još znale što im je činiti u ovom finalnom tjednu.

