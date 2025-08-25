Povratnici odlučuju tko ide u parove, počele prve svađe oko 'Farmerskih igara'

"Dragi povratnici, kao što znate, imat ćete odlučujuću ulogu u razvoju događaja u finalnom tjednu. Na imanju je ostalo šest finalista, ali će se u superfinalu boriti samo troje. Dan uoči borbe, u kojoj će se natjecati tri para, vi ćete odabrati tko će s kim biti u paru", pročitala je naglas Manuela . Njezina prva reakcija bila je iskrena, iako joj se zadatak čini jednostavnim, problem nastaje u tome što će morati dogovarati s ostalima. "Ovo je jako jednostavno odlučit sve, ali je problem s kim odlučujem. Eto, problema već vidim, nitko se s nikim neće slagati", priznala je pred kamerama.

Dok je Manja već imala spremnu ideju, Kiki joj je odmah stao na put. "Okej, ja već imam u glavi", izjavila je Manja, no Kiki se usprotivio: "Nemoj ti meni 'imaš u glavi'. Ne možeš to imati odmah, ne može to tako." Manja mu nije ostala dužna: "Naravno da može." Sukobi su odmah krenuli, a Kiki je otvoreno rekao kako će biti teško dogovoriti se. "Bit će jako teško dogovoriti se s ovim mojim povratnicima", poručio je. Već je jasno da će raspodjela parova izazvati napetosti, a povratnici, iako su se vratili kao 'odred pravednika', sada pokazuju da među njima vladaju nesuglasice i da će borba za odluku biti jednako napeta kao i same 'Farmerske igre'.

