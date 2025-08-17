Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Povratnici protiv finalista: Šestero najboljih ne zna što ih očekuje u završnom tjednu

Misteriozni povratnici stigli su na imanje i dobili brojne pogodnosti

RTL.hr
17.08.2025 10:19

Ostalo je samo šestero finalista na Farmi koje čeka borba za glavnu nagradu, a emocije su na vrhuncu.

Dario, Rebecca, Mario, Nikolina, Farma
Dario, Rebecca, Mario, Nikolina, Farma FOTO: RTL

Misteriozni povratnici stigli su na imanje i dobili brojne pogodnosti. Finalisti se drže odvojeno od njih, a nova faza igre unosi tjeskobu jer ne znaju što ih očekuje.

Komunikacija među dva tabora svedena je na minimum, no ne bez igrica – svatko pokušava doznati dragocjene informacije. Tenzije rastu, što otežava suradnju.

Darko, Farma
Darko, Farma FOTO: RTL

Svi se pripremaju za završne dvoboje koji će testirati njihovu izdržljivost i strategiju...

Što se to zbiva na imanju, provjerite iza ponoći na platformi Voyo! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':

farma
Farma

Mario za RTL.hr o poziciji prvog finalista 'Farme': 'Morate koristiti mozak i biti dobar strateg jer nema opuštanja'

Moglo bi te zanimati

Mario za RTL.hr o poziciji prvog finalista 'Farme': 'Morate koristiti mozak i biti dobar strateg jer nema opuštanja'

Dario za RTL.hr o izbacivanju Davora iz 'Farme': 'On je veliki igrač'

Najburniji tjedan 'Farme' dosad: Neočekivane izdaje i obnova starih saveza

Davor za RTL.hr otkrio koje dvije žene su strah i trepet 'Farme'

Romantična strana 'Farme': Tko su parovi i simpatije koje su dosad obilježile sezonu?

Davor za RTL.hr o ispadanju i razočarenju: 'Pod zadnje sam sanjao Tinu i djecu. Previše su mi nedostajali'