Farma

Povratnici šalju poruke! Hoće li im kandidati dopustiti da im kroje sudbinu?

Farmeri biraju tko će među povratnicima dobiti moć u završnici, a kandidati iz prošlih tjedana šalju im motivacijske poruke i otkrivaju svoje namjere

RTL.hr
19.08.2025 20:30

Napetost na 'Farmi' raste iz dana u dan, a sada se igra dodatno komplicira. Povratnici će dobiti priliku odlučivati o njihovoj sudbini. Kako bi ih uvjerili da im pruže šansu, bivši kandidati poslali su video poruke iz kojih se može naslutiti tko ima najveće šanse vratiti se na imanje. "Moje vrline su da sam vrijedan, pomoći ću vam u svemu, nadam se da se vidimo", poručio je Dejan, jasno dajući do znanja da se vidi kao pojačanje, a ne prijetnja. Haris je pak priznao da ni sam ne zna koja će mu biti uloga: "Kažnjavati vas neću, dovoljno ste bili kažnjeni, vaš izbor cijenim i morate biti ponosni na sebe."

Haris, Farma
Haris, Farma FOTO: RTL

No, unatoč lijepim riječima, među farmerima ne vlada jedinstvo oko njihovog povratka. "Ne želim da nam se itko vrati, s razlogom su otišli doma, s razlogom smo ih se riješili", rekla je Rebecca, dok je Manuela priznala kako je atmosfera na imanju "napetija nego ikad".

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

