Povratnici unijeli nemir pred duel: 'Nekoga je lijepo vidjeti, nekog baš i ne'

Napetost pred novu arenu dosegnula je vrhunac kada su se na Farmu vratila poznata lica. Kiki, Haris, Jelena, Davor, Manja i Manuela ponovno su zakoračili na dobro im poznato tlo, no iako su ih farmeri dočekali s osmijehom, u zraku se osjetila doza nelagode. Povratnici su, naime, iza sebe ostavili dane odmora i sad su spremni unijeti dodatnu energiju ili nemir u posljednje faze igre. Haris je umjesto srdačne dobrodošlice, otvoreno poručio: "Nekoga je lijepo vidjeti, nekog ne."

Ni Nikolina nije mogla sakriti svoje dojmove: "Djeluju mi svi sretno i poletno, ljudi su se odmorili vani i sad dolaze ovdje napraviti neki kaos... Šalim se, nadam se da neće, djeluju svi okej." Ipak, i ona je svjesna da se situacija može brzo preokrenuti. Manuela, iako tvrdi da je još uvijek osjeća posljedice prošlog duela s Nikolinom, sada sve promatra puno smirenije: "Ja se još nisam oporavila od zadnje arene, slomila me Nikolina. Osjećam se rasterećeno, lako, super mi je, za mene više nema pritiska, nema očekivanja. Moje je samo da im svima ovdje pomrsim planove ili pomognem u njihovim ciljevima."

