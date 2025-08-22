Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Povratnici unijeli nemir pred duel: 'Nekoga je lijepo vidjeti, nekog baš i ne'

Stari farmeri vratili su se s osmijehom, ali i skrivenim namjerama, Manuela je priznala da joj je cilj poremetiti ravnotežu u kući

RTL.hr
22.08.2025 21:20

Napetost pred novu arenu dosegnula je vrhunac kada su se na Farmu vratila poznata lica. Kiki, Haris, Jelena, Davor, Manja i Manuela ponovno su zakoračili na dobro im poznato tlo, no iako su ih farmeri dočekali s osmijehom, u zraku se osjetila doza nelagode. Povratnici su, naime, iza sebe ostavili dane odmora i sad su spremni unijeti dodatnu energiju ili nemir u posljednje faze igre. Haris je umjesto srdačne dobrodošlice, otvoreno poručio: "Nekoga je lijepo vidjeti, nekog ne." 

Povratnici, Farma
Povratnici, Farma FOTO: RTL

Ni Nikolina nije mogla sakriti svoje dojmove: "Djeluju mi svi sretno i poletno, ljudi su se odmorili vani i sad dolaze ovdje napraviti neki kaos... Šalim se, nadam se da neće, djeluju svi okej." Ipak, i ona je svjesna da se situacija može brzo preokrenuti. Manuela, iako tvrdi da je još uvijek osjeća posljedice prošlog duela s Nikolinom, sada sve promatra puno smirenije: "Ja se još nisam oporavila od zadnje arene, slomila me Nikolina. Osjećam se rasterećeno, lako, super mi je, za mene više nema pritiska, nema očekivanja. Moje je samo da im svima ovdje pomrsim planove ili pomognem u njihovim ciljevima."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

povratnici farma manuela
Farma

Rebecca izbacila Anđelu i Doroteju: Rasplakala se od sreće i postala četvrta finalistkinja!

Farma

Doroteja odlučna! 'Rebecca, morat ću te pregaziti', a ona mirno poručuje: 'Ne hvata me nervoza'

Moglo bi te zanimati

Marinko je sada - El Marinco! Javila mu se i Iman: 'Zašto ovakvi niste dolazili na Farmu?'

Gledatelji slave Darijev ulazak u finale 'Farme'! Komentari podrške pljušte: 'Zaslužio je, nije spletkaroš ni tračer'

Mario za RTL.hr priznao što ga muči u odnosu s Dorotejom: 'Pretpostavljao sam da će mi zamjeriti...'

Marinko otvoreno rekao Rebecci: 'Tebi gluma ide bolje nego 'Farma'!'

'Krije li se u pobjedniku igre superfinalist?': Uzbuđenjima na 'Farmi' nikad kraja

Emotivan oproštaj na 'Farmi', kandidati priznali da će im ovi neobični stanari nedostajati