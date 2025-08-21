Emisije
Farma

Pred arenu sve pršti: Nikolina i Doroteja podcjenjuju Rebeccu, Darko im se suprotstavio!

Pred novu arenu tenzije rastu, Doroteja sada mora odlučiti hoće li se s Rebeccinom snalaziti u znanju, spretnosti ili snazi. Zajedno s Nikolinom i Darkom komentirala je što bi bilo najpametnije odabrati

RTL.hr
21.08.2025 21:15

"Što bi vi birali, znanje, spretnost ili snagu?" pitala je Doroteja. Darko joj je odgovorio da je sposobnija i pametnija, ali da i Rebecca ima svojih prednosti. Nikolina je, međutim, imala drukčije mišljenje i odmah stala na Dorotejinu stranu.

"Žilava je ona, ali si i ti žilava. Ja mislim da ju možeš dobiti, što god izabrala", poručila joj je, pritom se nasmijavši na Rebeccin račun. Darko je obranio Rebeccu. "Ima i znanje ona, učila je..." pokušao je stati u njenu obranu, no Nikolina ga je prekinula: "Ma nije učila ništa." Doroteja je dodala: "Ma šta će ona..." Darko je ipak bio jasan: "Nemoj je podcjenjivat. Moj savjet ti je da dobro razmisliš."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

