Pred arenu sve pršti: Nikolina i Doroteja podcjenjuju Rebeccu, Darko im se suprotstavio!

"Što bi vi birali, znanje, spretnost ili snagu?" pitala je Doroteja. Darko joj je odgovorio da je sposobnija i pametnija, ali da i Rebecca ima svojih prednosti. Nikolina je, međutim, imala drukčije mišljenje i odmah stala na Dorotejinu stranu.

"Žilava je ona, ali si i ti žilava. Ja mislim da ju možeš dobiti, što god izabrala", poručila joj je, pritom se nasmijavši na Rebeccin račun. Darko je obranio Rebeccu. "Ima i znanje ona, učila je..." pokušao je stati u njenu obranu, no Nikolina ga je prekinula: "Ma nije učila ništa." Doroteja je dodala: "Ma šta će ona..." Darko je ipak bio jasan: "Nemoj je podcjenjivat. Moj savjet ti je da dobro razmisliš."

