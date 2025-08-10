Pregled tjedna 'Farme': Tko više nema ni klan ni saveznika, a tko ide ravno prema finalu?

Na 'Farmi' se zahuktava, svaki dan donosi nove izdaje, neočekivane odluke i borbe koje mijenjaju tok igre. Ako ste propustili najburniji tjedan dosad, evo što se sve dogodilo...

Jelena je odlučila ponovno postaviti Davora za vođu obitelji. Time je šokirala mnoge jer nije zaštitila svoje dotadašnje saveznice Manju i Manuelu, već ih je ostavila izloženima nadolazećim glasanjem.

U međuvremenu, duel slugu između Nikoline i Maria završio je prije nego što je ozbiljno i počeo. Tijekom fizičkog izazova Nikolina je stala, uz komentar da ne može disati i da ju je uhvatila panika. Reakcije su bile podijeljene, dok su neki pokazali razumijevanje, Mario nije krio razočaranje.

No, dok se drugi bave dramom na površini, Doroteja i Mario u tišini planiraju nešto puno veće. Budući da su oboje pobijedili u duelu slugu, dobili su pristup tajanstvenoj kolibi u šumi i tamo pronašli tragove i zagonetke koje vode ravno u finalni tjedan. Umjesto da to podijele s ostalima, odlučili su sve prešutjeti. Jesu li upravo oni tajni tandem koji će sve iznenaditi u završnici?

Došlo je vrijeme za novo glasanje za dueliste, a tenzije su ponovno porasle. Manja je dobila najviše glasova, ali mnogi su se pitali zašto ju Davor nije zaštitio. Umjesto da stane uz blisku saveznicu, glasao je za Rebeccu, što su neki protumačili kao izbjegavanje odgovornosti. Manuela mu je jasno poručila da njegov glas ima težinu i da mu je krajnje vrijeme da stane iza svojih odluka.

Vrhunac tjedna dogodio se u još jednoj nezaboravnoj areni, Manuela protiv Manje. Dvije prijateljice, ali samo jedna karta za povratak na imanje. U napetoj završnici, Manuela je povukla potez koji je odlučio sve. Manja je emotivno napustila show, a Manuela još jednom dokazala da u areni nema konkurenciju, barem zasad.

Nakon svega, 'Farma' ulazi u završnu fazu, ostalo je samo deset kandidata. Većinski klan slavi svoj brojčani uspjeh, no ako nas je ova sezona išta naučila, to je da brojke ne znače ništa kad dođe vrijeme za arenu.

