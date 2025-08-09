Prepoznajete li curicu na fotografiji? Neki tvrde da vlada 'Farmom', a ovako je izgledalo njeno odrastanje

icon-close

Doroteja je za RTL.hr progovorila o svom djetinjstvu i podijelila s nama nekoliko svojih fotografija iz tog razdoblja života.

Kako biste opisali svoje djetinjstvo?

Koliko pamtim svoje djetinjstvo, ne bih mogla reći ništa loše, jer pamtim samo sretne dane. Društvo, igra, škola,sport i sve što spada pod to razdoblje života. Ne mogu reći da mi je išta nedostajalo jer sam, hvala Bogu, imala obitelj, dobre prijatelje i rodbinu.

Jeste li ga ikada provodili na selu?

Pošzo sam odrasla u malom mjestu pored Varaždina, točnije u Varaždinskim Toplicama, što se jednim dijelom i smatra selom, mogu reći da sam i odrasla na selu, ali definitivno sam kao mala odlazila kod rodbine i kućnih prijatelja na razna događanja koja se povezuju sa selom, kao berba grožđa, kolinje, berba kukuruza i slične stvari. Naravno, neophodno u svemu tome, nisu mi bile ni strane domaće životinje, krave, svinje, kokoši i slično.

Kakvi su vam bili školski dani?

Školski dani su mi bili većinom dobri, imala sam stvarno dobru ekipu u razredu, svi smo se poznavali još iz vrtića, s treninga i tako. No, kad sam preselila 2003. godine u Zagreb, točnije Sesvetski Kraljevec, moji školski dani su se uvelike promijenili jer je taj period života bio jako stresan za mene i nisam dugo mogla prihvatiti nove ljude, novo mjesto i ništa slično te sam tada malo i zapustila školu, ali sve u svemu, mogu reći: 'Živjelo razdoblje života u školi, vrlo rado bih se vratila.

Jeste li bili poslušni ili buntovni?

Ne mogu reći da sam bila poslušna, ali nisam bila ni buntovnica, nekako sam to varirala i naravno, imala sam roditelje koji su to kontrolirali da ne ode u krivom smjeru, ali definitivno, provodila sam vrijeme istraživajući sebe, interese i sve slično tome što spada u to razdoblje života.

Tko vam je bio uzor?

Svi smo kao mali imali svoje heroje i likove iz filmova i crtića i željeli biti poput njih. Međutim, za mene od mog postojanja pa do sudnjeg dana jedan jedini i najveći heroj, uzor i ponos je moja jedina i najdraža Mama. Žena koja zasluzuje najveće poštovanje ovog svijeta. Kada govorim o njoj, slobodno mogu ustati jer je to najmanje što zaslužuje. Oduvijek je bila moja snaga, moj oslonac i moj poguranac u životu, uz sve nedaće i probleme kroz koje je prošla u životu, uvijek je bila nasmijana, jaka, puna razumijevanja, najveći prijatelj, sugovornik. Najbolje osobine čovjeka ona ima u sebi. Mogla bih o njoj pričati godinama, samo u pozitivnom smislu, i zahvalna sam Bogu što mi je nju dao za majku jer bez nje ne bih bila ni približno ovakva osoba, stoga je definitivno ona moj životni uzor.

