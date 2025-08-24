Prepoznajete li djevojčicu s fotografije? 'Odrasla sam na selu, bila sam prava buntovnica'

Rebecca je od samog početka na 'Farmi' pokazala odlučnost i hrabrost, a sklopila je i brojna prijateljstva. I sama kaže da je dijete sa sela, a sada je za RTL.hr opisala svoje djetinjstvo i podijelila nekoliko fotografija iz tog razdoblja života.
Kako biste opisali svoje djetinjstvo?
Svoje djetinjstvo bih opisala, a ne znam ni sama kako, ali sigurno je bilo bolje nego od ove današnje djece. Mi nismo imali tehnologiju i nešto slično da nam kvari mozak, bili smo po poljima i igralištima, igrali normalne dječje igre, a ne igrice na mobitelima, tabletima i računalima koje sad roditelji daju djeci kako ih oni ne bi trebali smirivati. Ne kažem da su svi roditelji takvi, ali većina jest...
Jeste li ga ikada provodili na selu?
Na selu sam i odrasla i najbolje se zabavljaš na selu. Tamo gdje je priroda i gdje su životinje. Zato i oduvijek imam ljubav prema životinjama i prirodi, i to najviše na svijetu.
Kakvi su vam bili školski dani?
Školski dani su mi bili jako zabavni, no osnovnu školu nisam voljela previše. U školu sam voljela ići zbog prijatelja, najviše i zbog druženja i igranja, ali srednja škola mi je bila drugačija. Voljela sam je, također zbog prijatelja. Shvatila sam i da mi je to bilo najbolje razdoblje života.
Jeste li bili poslušni ili buntovni?
Bila sam nekad poslušna, ali buntovnica sam prava.
Tko vam je bio uzor?
Nisam jedna od onih koji imaju idole, uzore ili slično.