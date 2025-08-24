Prepoznajete li djevojčicu s fotografije? 'Odrasla sam na selu, bila sam prava buntovnica'

icon-close

Rebecca je od samog početka na 'Farmi' pokazala odlučnost i hrabrost, a sklopila je i brojna prijateljstva. I sama kaže da je dijete sa sela, a sada je za RTL.hr opisala svoje djetinjstvo i podijelila nekoliko fotografija iz tog razdoblja života.

Kako biste opisali svoje djetinjstvo?

Svoje djetinjstvo bih opisala, a ne znam ni sama kako, ali sigurno je bilo bolje nego od ove današnje djece. Mi nismo imali tehnologiju i nešto slično da nam kvari mozak, bili smo po poljima i igralištima, igrali normalne dječje igre, a ne igrice na mobitelima, tabletima i računalima koje sad roditelji daju djeci kako ih oni ne bi trebali smirivati. Ne kažem da su svi roditelji takvi, ali većina jest...

icon-expand Rebecca, Farma FOTO: Privatni album

Jeste li ga ikada provodili na selu?

Na selu sam i odrasla i najbolje se zabavljaš na selu. Tamo gdje je priroda i gdje su životinje. Zato i oduvijek imam ljubav prema životinjama i prirodi, i to najviše na svijetu.

icon-expand Rebecca, Farma FOTO: Privatni album

Kakvi su vam bili školski dani?

Školski dani su mi bili jako zabavni, no osnovnu školu nisam voljela previše. U školu sam voljela ići zbog prijatelja, najviše i zbog druženja i igranja, ali srednja škola mi je bila drugačija. Voljela sam je, također zbog prijatelja. Shvatila sam i da mi je to bilo najbolje razdoblje života.

Jeste li bili poslušni ili buntovni?

Bila sam nekad poslušna, ali buntovnica sam prava.

icon-expand Rebecca, Farma FOTO: Privatni album

Tko vam je bio uzor?