Prepoznajete li ovog kandidata 'Farme'? Odrastao je bez luksuza, ali kaže da je tako život bio ljepši

Haris , natjecatelj koji je u showu 'Farma' ispao još u lipnju nakon dvoboja s Manuelom, za RTL.hr prisjetio se svog djetinjstva i otkrio kako su ga oblikovala iskustva iz ranih godina života.

Kako kaže, odrastao je u seoskom okruženju, okružen obitelji, prijateljima i djecom iz susjedstva. "Svi znamo kakav je seoski život – puno je posla i obaveza koje moraš odraditi da bi tek onda ostalo vremena za igru i zezanciju", prisjetio se Haris. Dodaje kako je njegovo odrastanje bilo daleko od luksuza i tehnologije, ali ga ipak smatra ljepšim i zanimljivijim od današnjeg djetinjstva.

Uvijek je bio živahan i hiperaktivan, a kako kaže, život ga je naučio borbi i strpljenju. "Smatram da se tako postaje jači i odrasliji", objašnjava. Priznaje i da je bio problematično dijete, sklono riziku i izazovima, no sport mu je bio velika strast. U školskim danima bio je solidan učenik, ali se zato isticao u sportskim natjecanjima, kao i u prijateljstvima i simpatijama. "Toga sam imao previše", rekao je.

Iako nije imao uzora, Haris ističe da ga je težak život naučio važnim lekcijama. "Imao sam pretežak život, uhhh... Ali sve to te nauči za dalje, za borbu i daje ti snagu u svemu", zaključio je.

