Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Prepoznajete li ovog kandidata 'Farme'? Odrastao je bez luksuza, ali kaže da je tako život bio ljepši

Haris, natjecatelj koji je u showu 'Farma' ispao još u lipnju nakon dvoboja s Manuelom, za RTL.hr prisjetio se svog djetinjstva i otkrio kako su ga oblikovala iskustva iz ranih godina života

RTL
28.08.2025 08:00

Haris, natjecatelj koji je u showu 'Farma' ispao još u lipnju nakon dvoboja s Manuelom, za RTL.hr prisjetio se svog djetinjstva i otkrio kako su ga oblikovala iskustva iz ranih godina života.

Haris, Farma
Haris, Farma FOTO: RTL

Kako kaže, odrastao je u seoskom okruženju, okružen obitelji, prijateljima i djecom iz susjedstva. "Svi znamo kakav je seoski život – puno je posla i obaveza koje moraš odraditi da bi tek onda ostalo vremena za igru i zezanciju", prisjetio se Haris. Dodaje kako je njegovo odrastanje bilo daleko od luksuza i tehnologije, ali ga ipak smatra ljepšim i zanimljivijim od današnjeg djetinjstva.

Haris, Farma
Haris, Farma FOTO: RTL

Uvijek je bio živahan i hiperaktivan, a kako kaže, život ga je naučio borbi i strpljenju. "Smatram da se tako postaje jači i odrasliji", objašnjava. Priznaje i da je bio problematično dijete, sklono riziku i izazovima, no sport mu je bio velika strast. U školskim danima bio je solidan učenik, ali se zato isticao u sportskim natjecanjima, kao i u prijateljstvima i simpatijama. "Toga sam imao previše", rekao je.

Iako nije imao uzora, Haris ističe da ga je težak život naučio važnim lekcijama. "Imao sam pretežak život, uhhh... Ali sve to te nauči za dalje, za borbu i daje ti snagu u svemu", zaključio je.

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Haris Farma
Farma

Za koga bivši farmeri i mentor navijaju u 'Farmi'? Evo tko su njihovi favoriti među TOP 6 finalista!

Moglo bi te zanimati

Dejan u deliriju zbog toga što je Haris napustio 'Farmu': 'Ovo je moja pobjeda!'

Šokantno ispadanje jednog od favorita: 'Najjača karika na Farmi, najsnažniji lik na Farmi, i on izgubi radi kukuruza'

Top trenuci ovotjedne 'Farme': Haris otišao kući, Darko je miljenik žena, a Iman je naljutila sve

Haris za RTL.hr o ispadanju i showu: 'Nisam htio biti djelom muškog klana.Teško glumim, teško lažem'

Vođa je na meti kritika zbog zadatka, a Haris je postao prvi duelist: 'Znaju koliko sam opasan i koliko grizem'

Haris je prvi duelist: 'Niti sam se ikome zamjerio, niti sam ikoga uvrijedio'