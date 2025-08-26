Emisije
Farma

Prepoznajete li preslatkog dječaka na fotografiji? 'Uvijek sam bio društven'

Darko je s RTL.hr-om podijelio svoje fotografije iz djetinjstva

RTL.hr
26.08.2025 07:00

Darko je jedan od kandidata 'Farme' koji se bori za ulazak u superfinale. Uoči velikog finala, otkrio nam je ponešto o svome djetinjstvu. 

Kako biste opisali svoje djetinjstvo?

Moje djetinjstvo bilo je bezbrižno, puno igre i puno ljubavi. Pamtim ga po druženjima s prijateljima iz kvarta, sportu i puno smijeha. Mislim da su to godine kada te najviše oblikuje okolina, a ja sam imao sreću da sam odrastao u toplom i podržavajućem okruženju.

Darko, Farma
Darko, Farma FOTO: RTL

Jeste li ga ikada provodili na selu?

Nemam baš nekog vremena provedenog na selu.

Kakvi su vam bili školski dani?

Školski dani bili su mi jako lijepi, a nekad malo i naporni. Uvijek sam bio društven, volio sam druženja i razne aktivnosti. Najviše volim što su mi baš iz školskih dana ostala neka od najčvršćih prijateljstava.

Darko, Farma
Darko, Farma FOTO: RTL

Jeste li bili poslušni ili buntovni?

Rekao bih – kombinacija oboje. Uglavnom sam bio poslušan, ali kad bih osjetio da nešto nije pravedno ili da me netko podcjenjuje, znao sam pokazati i bunt.

Darko, Farma
Darko, Farma FOTO: RTL

Tko vam je bio uzor?

Kao djetetu, uzor su mi bili moji roditelji - njihova posvećenost, trud i podrška uvijek su me inspirirali. Kasnije, u tinejdžerskim godinama, divio sam se osobama koji pomiču granice svojom upornošću. 

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo

