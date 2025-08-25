Preslatko! Mentor Marinko na Instagramu podijelio preslatke trenutke sa sinom: 'Trenutci koji se pamte'

Mentor Marinko oduševio je pratitelje na Instagramu preslatkim fotografijama sa sinom. Na fotkama uživaju na traktoru i zajedno jedu, pokazujući sretne obiteljske trenutke.
"Jer tko je vidio radit' gladan? Pauza za ručak na polju – punjenje baterija na najjače! Učimo od malih nogu prave vrijednosti – rad, odmor i da nema ništa bolje od ručka na svježem zraku s tatom. Trenuci koji se pamte", poručio je Marinko u opisu objave.
Podsjetimo, pred nama je završnica sezone u kojoj će se odlučiti tko odnosi glavnu nagradu. Nakon brojnih arena, iznenađenja i povrataka bivših kandidata, farmeri ulaze u završni tjedan.
