Farma

Preslatko! Mentor Marinko na Instagramu podijelio preslatke trenutke sa sinom: 'Trenutci koji se pamte'

Mentor Marinko na Instagramu pokazao sretne trenutke sa sinom

RTL.hr
25.08.2025 18:00

Mentor Marinko oduševio je pratitelje na Instagramu preslatkim fotografijama sa sinom. Na fotkama uživaju na traktoru i zajedno jedu, pokazujući sretne obiteljske trenutke. 

"Jer tko je vidio radit' gladan? Pauza za ručak na polju – punjenje baterija na najjače! Učimo od malih nogu prave vrijednosti – rad, odmor i da nema ništa bolje od ručka na svježem zraku s tatom. Trenuci koji se pamte", poručio je Marinko u opisu objave.

Marinko, Farma
Marinko, Farma FOTO: Instagram

Podsjetimo, pred nama je završnica sezone u kojoj će se odlučiti tko odnosi glavnu nagradu. Nakon brojnih arena, iznenađenja i povrataka bivših kandidata, farmeri ulaze u završni tjedan.

Marinko, Farma
Marinko, Farma FOTO: Instagram

Finalni tjedan 'Farme' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u.

Rebecca oduševila gledatelje: 'Majko, budi ponosna na nju'

