Preslatko! Mentor Marinko na Instagramu podijelio preslatke trenutke sa sinom: 'Trenutci koji se pamte'

Mentor Marinko oduševio je pratitelje na Instagramu preslatkim fotografijama sa sinom. Na fotkama uživaju na traktoru i zajedno jedu, pokazujući sretne obiteljske trenutke.

"Jer tko je vidio radit' gladan? Pauza za ručak na polju – punjenje baterija na najjače! Učimo od malih nogu prave vrijednosti – rad, odmor i da nema ništa bolje od ručka na svježem zraku s tatom. Trenuci koji se pamte", poručio je Marinko u opisu objave.