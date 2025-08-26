Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

'Pretpostavila sam da će stati na našu stranu, ali...': Manuela razočarana Jelenom, rasprava povratnika uzburkala 'Farmu'!

Uoči superfinala tenzije na 'Farmi' ne popuštaju, ovog puta razlog sukoba je odluka povratnika kako će se rasporediti šest finalista u tri para za arenu

RTL.hr
26.08.2025 20:45

Kiki je predložio da se imena izvlače iz tegle kako bi sve bilo najpoštenije, no taj prijedlog izazvao je pravi kaos. Dok Jelena i Anđela smatraju da je izvlačenje jedini način da se izbjegnu sukobi, drugi povratnici tvrde da bi to bila izdaja same svrhe njihova povratka. "Ne znam koliko je tegla dobra ideja", rekla je Manuela, a Manja se složila: "Loša je ideja." Smatraju da su povratnici vraćeni u igru upravo zato da donose odluke, a ne da prepuštaju sudbinu "slučajnosti". 

Manuela, Jelena, Farma
Manuela, Jelena, Farma FOTO: RTL

Jelena, međutim, ne vidi problem: "Pa jesmo se dogovorili? Ovo je najpoštenije."Manuela: "Nije mi jasno što Jelena govori. Bile smo skupa, pretpostavila sam da će stati na našu stranu, da ćemo odlučivati otvorenih karata, a ne prepustiti stvari sudbini." Anđela, kao vođa povratnika, smatra da je tegla rješenje koje nikome neće stvoriti neprijatelje, dok Davor naglašava kako treba imati stav i preuzeti odgovornost.

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

finale finalisti farma manuela povratnici
Farma

Stigli gosti iznenađenja na 'Farmu'! Evo tko je došao gledati finaliste u napetim igrama

Farma

'Ignoriraju nas!' Ivan i Darko otvoreno o povratnicima: 'Nisu više isti ljudi'

Moglo bi te zanimati

Marinko za RTL.hr otkrio što će presuditi tko će biti pobjednik 'Farme': 'On ima veliku prednost u areni'

Prepoznajete li preslatkog dječaka na fotografiji? 'Uvijek sam bio društven'

Cure ispadaju u startu? Povratnici otkrivaju prve kalkulacije za finale

Povratnici odlučuju tko ide u parove, počele prve svađe oko 'Farmerskih igara'

Novost na imanju: Što su to farmerske igre?

Darko grize pred kraj, a Kiki uvjeren: 'Svi me slušaju, ja imam moćnu riječ'