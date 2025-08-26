'Pretpostavila sam da će stati na našu stranu, ali...': Manuela razočarana Jelenom, rasprava povratnika uzburkala 'Farmu'!

Kiki je predložio da se imena izvlače iz tegle kako bi sve bilo najpoštenije, no taj prijedlog izazvao je pravi kaos. Dok Jelena i Anđela smatraju da je izvlačenje jedini način da se izbjegnu sukobi, drugi povratnici tvrde da bi to bila izdaja same svrhe njihova povratka. "Ne znam koliko je tegla dobra ideja", rekla je Manuela , a Manja se složila: "Loša je ideja." Smatraju da su povratnici vraćeni u igru upravo zato da donose odluke, a ne da prepuštaju sudbinu "slučajnosti".

Jelena, međutim, ne vidi problem: "Pa jesmo se dogovorili? Ovo je najpoštenije."Manuela: "Nije mi jasno što Jelena govori. Bile smo skupa, pretpostavila sam da će stati na našu stranu, da ćemo odlučivati otvorenih karata, a ne prepustiti stvari sudbini." Anđela, kao vođa povratnika, smatra da je tegla rješenje koje nikome neće stvoriti neprijatelje, dok Davor naglašava kako treba imati stav i preuzeti odgovornost.

