'Prevrtljiva si, teški lažnjak, a ti Ivane, poradi na manirima': Davor u oproštajnoj poruci prodrmao 'Farmu'

Nakon poraza u areni s Darijem, Davor je napustio 'Farmu' , ali je prije odlaska farmerima ostavio video poruku koja je, kako su i sami priznali, "pogodila gdje boli". Obratio se redom svima koje je smatrao važnima komentirati. Ivanu je, uz pohvale za trud na imanju i vještine u radu s drvetom, poručio da su "mnogi jeli i pili na tvoj račun" zbog toga što odrađuje tjedne zadatke, ali da ipak "previše vjeruje drugima" i da "mora poraditi na manirima".

Ni Anđelu nije zaobišao, rekavši da mu "nije jasno kako je dogurala do ovdje gdje je sad". Zaključio je kako nije stvorena za farmerku. O Nikolini i Dori govorio je bez imalo uljepšavanja, opisao ih je kao manipulatorice koje vješto vrte ljude oko malog prsta te ih prozvao za zakulisno vođenje igre koje ostali ne prepoznaju. Njegove riječi izazvale su niz reakcija. Anđela je odmah uzvratila kako ne razumije zašto je prozvana, podsjetivši da je čak i ceker koji je Davor ponio svojoj obitelji izradila ona. Nikolina mu je, pak, poručila da joj je drago što njezin plan zasad uspijeva, dok je Manuela zaključila da ih je pogodilo jer tu ima istine.

