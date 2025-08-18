Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

'Prevrtljiva si, teški lažnjak, a ti Ivane, poradi na manirima': Davor u oproštajnoj poruci prodrmao 'Farmu'

Nakon poraza u areni s Darijem, Davor je napustio 'Farmu' i u video poruci bez zadrške prozvao pojedine kandidate

RTL.hr
18.08.2025 20:30

Nakon poraza u areni s Darijem, Davor je napustio 'Farmu', ali je prije odlaska farmerima ostavio video poruku koja je, kako su i sami priznali, "pogodila gdje boli". Obratio se redom svima koje je smatrao važnima komentirati. Ivanu je, uz pohvale za trud na imanju i vještine u radu s drvetom, poručio da su "mnogi jeli i pili na tvoj račun" zbog toga što odrađuje tjedne zadatke, ali da ipak "previše vjeruje drugima" i da "mora poraditi na manirima".

Doroteja i Ivan, Farma
Doroteja i Ivan, Farma FOTO: RTL

Ni Anđelu nije zaobišao, rekavši da mu "nije jasno kako je dogurala do ovdje gdje je sad". Zaključio je kako nije stvorena za farmerku. O Nikolini i Dori govorio je bez imalo uljepšavanja, opisao ih je kao manipulatorice koje vješto vrte ljude oko malog prsta te ih prozvao za zakulisno vođenje igre koje ostali ne prepoznaju. Njegove riječi izazvale su niz reakcija. Anđela je odmah uzvratila kako ne razumije zašto je prozvana, podsjetivši da je čak i ceker koji je Davor ponio svojoj obitelji izradila ona. Nikolina mu je, pak, poručila da joj je drago što njezin plan zasad uspijeva, dok je Manuela zaključila da ih je pogodilo jer tu ima istine.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':

farma davor nikolina doroteja
Farma

'Dat ću sve od sebe da razbijem klan': Dario ponovno vođa uoči finalnog tjedna

Farma

Kad igra postane osobna: Ovo su najveći raskoli kandidata ovogodišnje 'Farme'

Moglo bi te zanimati

Tko su odmetnici i kome će se poremetiti snovi o finalu?

Što će se dogoditi u novim epizodama 'Farme'? 'Gadno su ga napale'

Ivan u najemotivnijem izdanju do sada: 'Volio bih da su oboje tu'

Mentor Marinko za RTL.hr kritizirao kandidate: 'Sve se više osjeća rivalstvo i tenzije'

Tko je novi vođa, a tko spreman na sabotaže: 'Gorjet će i krava, i štala, i čitava kuća!'

Manja za RTL.hr o ispadanju s 'Farme': 'Ne sudim nikome jer mi je mir najvažniji'