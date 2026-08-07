Prezgodni mentor 'Farme' otkrio gdje provodi ove vruće dane: Marinko se hladi uz riječnu idilu

icon-close

Dok se veći dio Hrvatske bori s toplinskim valovima i traži osvježenje na pretrpanim jadranskim plažama, Marinko je pokazao kako se uživa na malo drugačiji, mirniji način.

Riječna oaza za potpuni reset

Bivši mentor na svom je Instagram profilu podijelio fotografiju iz svoje ljetne oaze. Otkrio je da ove vruće dane provodi hladeći se uz predivnu rijeku, daleko od užarenog asfalta i buke. Fotografija na kojoj opušteno sjedi pod krošnjama drveća uz samu obalu jasno pokazuje da je pronašao savršeno mjesto za bijeg od ljetnih vrućina.

icon-expand Marinko, Farma FOTO: Instagram

Dokaz da se naporan rad isplati