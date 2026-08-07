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Farma

Prezgodni mentor 'Farme' otkrio gdje provodi ove vruće dane: Marinko se hladi uz riječnu idilu

Marinko, gledateljima najpoznatiji po svojoj ulozi strogog, ali poštenog mentora u reality showu 'Farma', ponovno je privukao pažnju svojih pratitelja

RTL.hr
07.08.2026 13:00

Dok se veći dio Hrvatske bori s toplinskim valovima i traži osvježenje na pretrpanim jadranskim plažama, Marinko je pokazao kako se uživa na malo drugačiji, mirniji način.

Riječna oaza za potpuni reset

Bivši mentor na svom je Instagram profilu podijelio fotografiju iz svoje ljetne oaze. Otkrio je da ove vruće dane provodi hladeći se uz predivnu rijeku, daleko od užarenog asfalta i buke. Fotografija na kojoj opušteno sjedi pod krošnjama drveća uz samu obalu jasno pokazuje da je pronašao savršeno mjesto za bijeg od ljetnih vrućina.

Marinko, Farma
Marinko, Farma FOTO: Instagram

Dokaz da se naporan rad isplati

Iako je show 'Farma' odavno završio, gledatelji ga se i dalje rado sjećaju, a njegove objave na društvenim mrežama redovito skupljaju brojne komplimente. Njegov najnoviji kadar s rijeke samo je potvrdio da zna kako napraviti predah od svakodnevnih obveza i u potpunosti iskoristiti tople ljetne dane.

marinko farma farma
Farma

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