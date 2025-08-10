Prijatelji čak i kad su suparnici? Ovaj dvojac s 'Farme' skriva više nego što mislite!

Njihov je odnos iskovan kroz brojne zadatke, zajedničke trenutke u štali, ali i kroz duel slugu, situaciju koja je mogla poljuljati odnose među manje bliskim kandidatima. No ne i između njih. Iako je Mario pobijedio, Nikolina je bez zadrške priznala poraz i u više navrata naglasila da ga nikada nije podcijenjivala. "Presretni smo jer smo skupa, super nam je ovdje," rekla je Nikolina kada su imenovani za slugu i sluškinju.

Upravo je Mario jedan od rijetkih kandidata koji Nikolinu oslovljava s dozom poštovanja, zove je "matica klana" i ne skriva koliko mu je draga. I on sam je više puta naglasio da se osjeća ugodno uz nju, dok Nikolina o njemu govori kao o igraču kojeg drugi ne bi smjeli zanemariti. Oboje su pokazali snagu, Nikolina kao liderica, Mario kao taktičar i izdržljiv natjecatelj. U sezoni punoj spletki, manipulacija i neočekivanih izdaja, Nikolina i Mario pokazuju da iskreno prijateljstvo ipak ima svoje mjesto. I možda upravo ono bude presudno u završnim fazama igre.

