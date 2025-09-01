Prijatelji za cijeli život! Darko o Doroteji: 'S njom ću definitivno ostati u dobrim odnosima. Ona je savršena osoba i prijatelj'

Doroteja i Darko iz 'Farme' postali su vrlo bliski prijatelji tijekom svog sudjelovanja u showu. Nakon što je završila svoje putovanje u 'Farmi', Doroteja je otvoreno progovorila za RTL.hr i otkrila koliko joj je Darko drag. Iako nije pobijedio, Darko joj je bio favorit od početka. "On je topla, iskrena i draga osoba. Darko je vrh", poručila je Doroteja.
Darko, koji je bio jedan od superfinalista, također je istaknuo važnost svog prijateljstva s Dorotejom. "S Dorom ću definitivno ostati u dobrim odnosima i mislim da mi je to budući prijatelj za dugi niz godina. Ona je savršena osoba i savršen prijatelj, vidim da je život nije mazio, a da je uspjela", rekao je Darko.
Podsjetimo, u superfinalu protiv Rebecce i Darka, Ivan je pokazao nevjerojatnu brzinu i preciznost, a posljednji ključ koji je otključao vrata bio je njegov. "Na ovoj 'Farmi' sam ostavio živce, snagu, znoj, mukotrpan rad i sve. I isplatilo se," rekao je vidno emotivan Ivan, držeći nagradu u rukama.