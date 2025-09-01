Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Prijatelji za cijeli život! Darko o Doroteji: 'S njom ću definitivno ostati u dobrim odnosima. Ona je savršena osoba i prijatelj'

Doroteja i Darko iz 'Farme' postali su vrlo bliski prijatelji tijekom svog sudjelovanja u showu

RTL.hr
01.09.2025 08:00

Doroteja i Darko iz 'Farme' postali su vrlo bliski prijatelji tijekom svog sudjelovanja u showu. Nakon što je završila svoje putovanje u 'Farmi', Doroteja je otvoreno progovorila za RTL.hr i otkrila koliko joj je Darko drag. Iako nije pobijedio, Darko joj je bio favorit od početka. "On je topla, iskrena i draga osoba. Darko je vrh", poručila je Doroteja.

Darko, koji je bio jedan od superfinalista, također je istaknuo važnost svog prijateljstva s Dorotejom. "S Dorom ću definitivno ostati u dobrim odnosima i mislim da mi je to budući prijatelj za dugi niz godina. Ona je savršena osoba i savršen prijatelj, vidim da je život nije mazio, a da je uspjela", rekao je Darko.

Doroteja i Darko, Farma
Doroteja i Darko, Farma FOTO: RTL

Podsjetimo, u superfinalu protiv Rebecce i Darka, Ivan je pokazao nevjerojatnu brzinu i preciznost, a posljednji ključ koji je otključao vrata bio je njegov. "Na ovoj 'Farmi' sam ostavio živce, snagu, znoj, mukotrpan rad i sve. I isplatilo se," rekao je vidno emotivan Ivan, držeći nagradu u rukama.

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

Doroteja Darko Farma
Farma

TOP 10 trenutaka 'Farme'! Slavila se tradicija, a jaukalo se zbog - posla

Moglo bi te zanimati

Kakav duo! Marinko i Hamdija zajedno na traktoru! 'Koja vam je uloga bitnija za farmere – mentor ili trgovac?'

ANKETA Tko će biti pobjednik 'Farme'?

Nikolina za RTL.hr o 'Farmi': 'Puno prije bih počela taktizirati. Svašta se pričalo o meni, a ja sam došla do kraja'

Večeras je finale 'Farme': Jelena i Manuela to obilježile na jedinstven način

Doroteja za RTL.hr otkrila tko joj je favorit za pobjedu na 'Farmi': Odgovor će vas iznenaditi!

Doroteja o svome omiljenom kandidatu: 'Darko ima sve kvalitete da bude najpoželjniji muškarac estrade!'