Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Prijateljstvo koje traje! Mario i Nikolina iz 'Farme' oduševili fanove zajedničkom fotografijom s druženja

Mario i Nikolina ponovno su zajedno

RTL.hr
01.10.2025 13:00

Mario i Nikolina iz 'Farme' na Instagramu su podijelili zajedničku fotografiju s druženja u Zagrebu. 

Mario i Nikolina, Farma
Mario i Nikolina, Farma FOTO: Instagram

Podsjetimo, na 'Farmi' su se stvorila brojna prijateljstva, a jedno od njih je i ono između Marija i Nikoline. Otpočetka su kliknuli i shvatili kako slično razmišljaju što im je u konačnici i pomoglo da se i sprijatelje. Iako na 'Farmi' nije bilo lako s obzirom na to da im je u nekim situacijama prijateljstvo bilo na kušnji, njih dvoje su se svemu oduprli.

I u intervjuu za RTL.hr, Mario je istaknuo tko mu je bila miljenica na 'Farmi'.

Mario i Nikolina, Farma
Mario i Nikolina, Farma FOTO: RTL

"Bio sam u korektnim odnosima sa svima. Možda sam s nekoliko ljudi imao trzavice, ali ništa strašno. Po prirodi nisam konfliktan tip, volim sve nekako mirno riješiti. Čak mislim da sam ja od svih farmera bio najviše taj koji je smirivao strasti. Najviše sam se sprijateljio s Nikolinom. Ona mi je postala jako draga, a pored Nikoline, tu su Dora, Anđa, Rebecca. S curama sam se najviše zbližio, ali ostali su mi dragi i momci poput Ivana, Darka, Darija...", rekao je i zaključio da ne bi ništa mijenjao.

Propuštene epizode 'Farme' pogledajte odmah na platformi Voyo.

Mario Nikolina Farma
Farma

Wow! Prekrasna Rebecca iz 'Farme' zablistala u spektakularnoj haljini otvorenih leđa i oduševila pratitelje

Moglo bi te zanimati

Noćni izlazak Nikoline i Marija iz 'Farme' podigao prašinu na Instagramu! Podijelili zajedničku fotku

Mario iz 'Farme' otkrio da se vratio u Zagreb: 'Ona jedna nezaposlena osoba'

Za Marija iz 'Farme' ljeto još uvijek nije gotovo! Objavio fotku s plaže na Hvaru

Imamo fotografije: Ovo su voditelji RTL-a Danas na svoj prvi dan škole!

Mario za RTL.hr o influencerskoj karijeri. 'Ljudi vole pratiti što radim. Sada ću se toga ozbiljnije uhvatiti'

Rebecca i Mario za RTL.hr otkrili istinu o Nikolini: 'Nije bilo onako kako se pričalo'