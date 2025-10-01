Prijateljstvo koje traje! Mario i Nikolina iz 'Farme' oduševili fanove zajedničkom fotografijom s druženja

Mario i Nikolina iz 'Farme' na Instagramu su podijelili zajedničku fotografiju s druženja u Zagrebu.
Podsjetimo, na 'Farmi' su se stvorila brojna prijateljstva, a jedno od njih je i ono između Marija i Nikoline. Otpočetka su kliknuli i shvatili kako slično razmišljaju što im je u konačnici i pomoglo da se i sprijatelje. Iako na 'Farmi' nije bilo lako s obzirom na to da im je u nekim situacijama prijateljstvo bilo na kušnji, njih dvoje su se svemu oduprli.
I u intervjuu za RTL.hr, Mario je istaknuo tko mu je bila miljenica na 'Farmi'.
"Bio sam u korektnim odnosima sa svima. Možda sam s nekoliko ljudi imao trzavice, ali ništa strašno. Po prirodi nisam konfliktan tip, volim sve nekako mirno riješiti. Čak mislim da sam ja od svih farmera bio najviše taj koji je smirivao strasti. Najviše sam se sprijateljio s Nikolinom. Ona mi je postala jako draga, a pored Nikoline, tu su Dora, Anđa, Rebecca. S curama sam se najviše zbližio, ali ostali su mi dragi i momci poput Ivana, Darka, Darija...", rekao je i zaključio da ne bi ništa mijenjao.
