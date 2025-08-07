Put do finala krije se u štali? Mario i Dora u tajnom savezu: 'Ja hoću sigurno, nadam se za nju da hoće'

Dok ostatak ekipe ništa ne sluti, ovaj tajni tandem sve češće surađuje i razmjenjuje informacije. "Kad su se svi raspršili, iskoristio sam trenutak da s Dorom popričam, da joj kažem da nisam ništa našao", otkrio je Mario, dodajući kako vjeruje u dogovor: "Mislim da je dobra odluka da surađujemo. Ja hoću sigurno, nadam se za nju da hoće." Dora mu zauzvrat najavljuje: "Ja ću danas tražiti malo po sobi..."

