Farma

Put do finala krije se u štali? Mario i Dora u tajnom savezu: 'Ja hoću sigurno, nadam se za nju da hoće'

Nakon što su pobijedili u duelu slugu, Mario i Dora dobili su priliku koja bi ih mogla odvesti ravno u finale, ako uspiju riješiti sve zagonetke skrivene unutar imanja i štale

07.08.2025 20:30

Dok ostatak ekipe ništa ne sluti, ovaj tajni tandem sve češće surađuje i razmjenjuje informacije. "Kad su se svi raspršili, iskoristio sam trenutak da s Dorom popričam, da joj kažem da nisam ništa našao", otkrio je Mario, dodajući kako vjeruje u dogovor: "Mislim da je dobra odluka da surađujemo. Ja hoću sigurno, nadam se za nju da hoće." Dora mu zauzvrat najavljuje: "Ja ću danas tražiti malo po sobi..."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

