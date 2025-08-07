Emisije
Farma

Raspada li se klan? Dario pere ruke: 'Svejedno mi je...'

Na posljednjem glasanju za drugog duelista postalo je jasno da su među članovima počele stvarati pukotine, Dario iznenađuje sve i daje svoj glas Darku

RTL.hr
07.08.2025 20:45

"Ajde da dam Darku... isto mi je kome god da dam, kad je već sve dogovoreno", rekao je Dario, pokušavajući opravdati svoj postupak. No Manja u kameri ne skriva razočaranje: "Okej, ja i Manuela obe damo Nikolini, Dario da glas Darku iz nekog razloga kojeg nije naveo... mogao je dati Nikolini ako se već držimo skupa."

Zatim dodaje bez zadrške: "Ali znate što, nije me briga. Rekla sam sto puta da ja više muškarcima u ovoj familiji ne vjerujem ništa."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

