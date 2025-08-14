Emisije
Farma

Rastanak uz pjesmu i harmoniku: 'U srce me pogodilo!'

Nakon uspješno odrađenog zadatka, farmeri, gosti i mentor slavili su kraj sajma uz glazbu i dobru atmosferu

RTL.hr
14.08.2025 20:45

Sajam je završio, a 'Farma' još jednom pokazala da zna kako spojiti rad i veselje. Nakon što su kandidati uspješno prezentirali i prodali svoje proizvode, uslijedio je trenutak opuštanja uz harmonikaša, pjesmu i slavlje. Mentor Marinko bio je vidno zadovoljan: "Rastali smo se veselo i s pjesmom. Mislim da im je ovo svima dobro došlo u ovom kriznom razdoblju."

Dario, Farma
Dario, Farma FOTO: RTL

I Nikolina je dijelila isto oduševljenje: "Baš sam sretna, ljudi su bili zadovoljni, a mi smo završili sa sajmom." Najdirnutiji je, očekivano, bio Dario, ponosni Ličanin, kojeg je glazba pogodila ravno u srce: "Svaka mu čast... pogodila me ta harmonika, u srce me pogodila."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

