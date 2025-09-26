Emisije
Farma

Rebecca i Nikolina iz 'Farme' pozirale zagrljene i nasmijane: 'Još uvijek tu... neopterećene i nenadmašne'

Iako je 'Farma' završila neka prijateljstva i dalje su ostala jaka

RTL.hr
26.09.2025 10:37

Tako su Rebecca i Nikolina na Instagramu podijelile fotografiju na kojoj se vidi da se druže i zabavljaju. Na fotki sjede zagrljene, vidno nasmijane i opuštene. "Još uvijek tu... neopterećene i nenadmašne", napisale su u opisu fotke.

Rebecca i Nikolina, Farma
Rebecca i Nikolina, Farma FOTO: Instagram

Inače, Rebecca je bila superfinalistica na 'Farmi', a već od samih početaka pokazala je spremnost na prilagodbu. U novoj epizodi RTL.hr i Voyo podcasta 'Spill The Tea' gostovali Mario i Rebecca koja je otkrila da je - zaljubljena.

"Što ima kod mene novo? Tu je misteriozni gospodin, moj dragi. Već smo dugi osam mjeseci zajedno. Čekam samo prsten. Zbog 'Farme' sam postala zrelija. Bila sam totalno drugačija osoba. Nisam razmišljala o braku niti djeci. Sad svakodnevno razmišljam o tome. Otvorio se majčinski instinkt. Ne bi to nitko rekao za mene jer se ponekad ponašam kao dijete. Ali, što ima veze? Ljudi, držite se svoga posla", rekla je Rebecca s osmijehom na licu.

Propuštene epizode 'Farme' pogledajte na platformi Voyo.

