Rebecca i Nikolina iz 'Farme' pozirale zagrljene i nasmijane: 'Još uvijek tu... neopterećene i nenadmašne'

Tako su Rebecca i Nikolina na Instagramu podijelile fotografiju na kojoj se vidi da se druže i zabavljaju. Na fotki sjede zagrljene, vidno nasmijane i opuštene. "Još uvijek tu... neopterećene i nenadmašne", napisale su u opisu fotke.

Inače, Rebecca je bila superfinalistica na 'Farmi', a već od samih početaka pokazala je spremnost na prilagodbu. U novoj epizodi RTL.hr i Voyo podcasta 'Spill The Tea' gostovali Mario i Rebecca koja je otkrila da je - zaljubljena.

"Što ima kod mene novo? Tu je misteriozni gospodin, moj dragi. Već smo dugi osam mjeseci zajedno. Čekam samo prsten. Zbog 'Farme' sam postala zrelija. Bila sam totalno drugačija osoba. Nisam razmišljala o braku niti djeci. Sad svakodnevno razmišljam o tome. Otvorio se majčinski instinkt. Ne bi to nitko rekao za mene jer se ponekad ponašam kao dijete. Ali, što ima veze? Ljudi, držite se svoga posla", rekla je Rebecca s osmijehom na licu.

