Farma

Rebecca iz 'Farme' postala jedna od miljenica publike, obasuli je pohvalama: 'Kraljice, ti si iskrena i poštena cura'

Iako nije odnijela glavnu nagradu, publika je oduševljena njezinim nastupom i karakterom

RTL.hr
01.09.2025 10:15

Rebecca je bila superfinalistica na 'Farmi', a pobjeda joj je izmakla za dlaku. Već od samih početaka pokazala je spremnost na prilagodbu i borbenost. Iako nije odnijela glavnu nagradu, publika je oduševljena njezinim nastupom i karakterom, a komentari na društvenim mrežama to najbolje pokazuju.

"Jako draga i vrijedna cura", "Pokazala si se u najboljem izdanju. Iskrena i poštena curica. Do finala si došla na pošten način", "Rebecca kraljice", "Svaka čast svašta si prošla, ali si borac pravi, žao mi što nisi pobijedila i želim ti sreće puno", "Svaka čast Rebecca bila si dobra, za tebe sam navijao od prvog dana žao mi je što nisi uspjela do kraja", "Pametna, lijepa, mlada i spremna na izazove", pisali su fanovi na društvenim mrežama.

Farma - Rebecca
Farma - Rebecca FOTO: RTL

Podsjetimo, Ivan je pobjednik 'Farme'! Gotovo svi kandidati istaknuli su ga kao favorita, a njihovo se proročanstvo ispunilo.

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

Farma

I dalje zajedno! Mario iz 'Farme' podijelio emotivnu poruku i fotku ekipe

Farma

Mentor Marinko oprostio se dirljivim riječima: 'Ivane, tvoji žuljevi sada su nagrađeni!'

