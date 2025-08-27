Rebecca iz 'Farme' promijenila imidž: Što kažete na ovu promjenu?

Finalni tjedan ' Farme ' donosi velike odluke, a jedna od najistaknutijih kandidatkinja, Rebecca Malčić , iznenadila je pratitelje novim izgledom. Nakon što je u showu bila prepoznatljiva po dugoj plavoj kosi, sada se odlučila za potpuno drugačiji imidž, kraću kosu i smeđu nijansu. Promjenu je otkrila na svom Instagram profilu.

Rebecca, koja je na imanju osvojila gledatelje borbenošću i iskrenošću, u finalni tjedan stigla je nakon što je u dramatičnom troboju izbacila Doroteju i Anđelu. Time je osigurala mjesto među šest najboljih, a sada joj se približava superfinale.

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.