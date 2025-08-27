Emisije
Farma

Rebecca iz 'Farme' promijenila imidž: Što kažete na ovu promjenu?

Najmlađa finalistkinja 'Farme' oprostila se od svoje prepoznatljive plave kose i odlučila za potpuno drugačiji izgled!

RTL.hr
27.08.2025 12:00

Finalni tjedan 'Farme' donosi velike odluke, a jedna od najistaknutijih kandidatkinja, Rebecca Malčić, iznenadila je pratitelje novim izgledom. Nakon što je u showu bila prepoznatljiva po dugoj plavoj kosi, sada se odlučila za potpuno drugačiji imidž, kraću kosu i smeđu nijansu. Promjenu je otkrila na svom Instagram profilu.

Rebecca, Farma
Rebecca, Farma FOTO: Instagram

Rebecca, koja je na imanju osvojila gledatelje borbenošću i iskrenošću, u finalni tjedan stigla je nakon što je u dramatičnom troboju izbacila Doroteju i Anđelu. Time je osigurala mjesto među šest najboljih, a sada joj se približava superfinale.

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

rebecca farma
Farma

Tenzije rastu, a povratnici donose presudnu odluku o finalistima 'Farme: 'Ne možeš ovdje nikome vjerovati!'

