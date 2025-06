Rebecca iz 'Farme' za RTL.hr: 'Obožavam spavati u štali, tamo sam se jedino i naspavala'

Rebecca je jedna od sluga na 'Farmi' , a u prvih nekoliko epizoda dokazala je kako pokušava držati sve konce u svojim rukama. Zbog toga je u određenim situacijama došlo do nesuglasica, a Rebecca je za RTL.hr otkrila i kako se snašla u novoj ulozi - ulozi vođe.

Jesi li požalila što si, odmah pri samom dolasku na Farmu, bila sluga zbog svoje želje?

Kako ti je bilo spavati sa životinjama u štali?

Kako ti je bilo biti vođa Farme? Jesi li očekivala tu funkciju?

Što misliš kako si se snašla?

Kako komentiraš odnos drugih sluga prema tebi?

Nemam komentara previše za to. Nismo se poznavali i imali su predrasude i u redu je. Tako je sa svima koga ne upoznaš malo bolje. Ne zamjeram im ništa jer znam kakva sam i kakva mogu biti.

Je li istina da želiš imati sve u svojim rukama?

Je li te povrijedio Dejan time što te imitirao?

Nije me povrijedio Dejan s time što me imitirao jer je kao prvo loše izimitirao, a kao drugo, on je ispao smiješan.

