Rebecca iz 'Farme' za RTL.hr otkrila kako ljubi: 'Samo čekam prsten'

U novoj epizodi RTL.hr i Voyo podcasta ' Spill The Tea ' gostovali su bivši kandidati 'Farme' - finalist Mario i superfinalistica Rebecca. Otkrili su kako izgleda njihov život nakon sudjelovanja u reality showu, a Rebecca je pritom naglasila kako je - zaljubljena.

"Što ima kod mene novo? Tu je misteriozni gospodin, moj dragi. Već smo dugi osam mjeseci zajedno. Čekam samo prsten. Zbog 'Farme' sam postala zrelija. Bila sam totalno drugačija osoba. Nisam razmišljala o braku niti djeci. Sad svakodnevno razmišljam o tome. Otvorio se majčinski instinkt. Ne bi to nitko rekao za mene jer se ponekad ponašam kao dijete. Ali, što ima veze? Ljudi, držite se svoga posla", rekla je Rebecca s osmijehom na licu.

Mario joj je prijateljski savjetovao neka još malo pričeka, a ona se i na to nasmijala.

Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

