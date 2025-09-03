Emisije
Farma

Rebecca iz 'Farme' za RTL.hr otkrila kako ljubi: 'Samo čekam prsten'

Rebecca iz 'Farme' je u podcastu 'Spill The Tea' otkrila kako je zajubljena

RTL.hr
03.09.2025 14:00

U novoj epizodi RTL.hr i Voyo podcasta 'Spill The Tea' gostovali su bivši kandidati 'Farme' - finalist Mario i superfinalistica Rebecca. Otkrili su kako izgleda njihov život nakon sudjelovanja u reality showu, a Rebecca je pritom naglasila kako je - zaljubljena.

Rebecca, Spill The Tea
Rebecca, Spill The Tea FOTO: RTL

"Što ima kod mene novo? Tu je misteriozni gospodin, moj dragi. Već smo dugi osam mjeseci zajedno. Čekam samo prsten. Zbog 'Farme' sam postala zrelija. Bila sam totalno drugačija osoba. Nisam razmišljala o braku niti djeci. Sad svakodnevno razmišljam o tome. Otvorio se majčinski instinkt. Ne bi to nitko rekao za mene jer se ponekad ponašam kao dijete. Ali, što ima veze? Ljudi, držite se svoga posla", rekla je Rebecca s osmijehom na licu. 

Mario joj je prijateljski savjetovao neka još malo pričeka, a ona se i na to nasmijala. 

Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Propuštene epizode 'Farme' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE CIJELU EPIZODA PODCASTA 'SPILL THE TEA':

Farma

Ekskluzivno! Rebecca i Mario iz 'Farme' u 'Spill The Tea': 'Ivan nas je razočarao, a Nikolina je kraljica!'

