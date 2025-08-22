Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Rebecca izbacila Anđelu i Doroteju: Rasplakala se od sreće i postala četvrta finalistkinja!

U napetom troboju arene emocije su eksplodirale, kandidati joj čestitaju, a neki ne kriju razočaranje nakon iznenađujućeg raspleta

RTL.hr
22.08.2025 21:30

Napet troboj u areni donio je neočekivani rasplet - Rebecca je pobijedila i osigurala svoje mjesto među vrh najboljih farmera. U dramatičnoj disciplini snage uspjela je nadjačati i Doroteju i Anđelu, a emocije su je potpuno svladale. Rebecca, koja rijetko pokazuje suze, ovoga puta nije mogla zadržati emocije. "Ja inače nikad ne plačem... ovo je od sreće", priznala je dok su joj ostali farmeri prilazili čestitati.

Rebecca, Farma
Rebecca, Farma FOTO: RTL

Mario nije skrivao oduševljenje: "Rebecca, svaka čast!", dok je Anđela, unatoč porazu, sportski priznala kako joj je drago što je upravo Rebecca izašla kao pobjednica. "Zaslužila je, borila se do kraja", složili su se i ostali. Ipak, među kandidatima se moglo osjetiti i razočaranje, nekima je bilo teško prihvatiti da njihovi favoriti nisu prošli dalje. 

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

rebecca finale arena doroteja anđela farma
Farma

Nikolina ljutita nakon Dorotejina ispadanja: 'Pobijedila ju je osoba koja nije ništa radila'

Farma

Povratnici unijeli nemir pred duel: 'Nekoga je lijepo vidjeti, nekog baš i ne'

Moglo bi te zanimati

ANKETA Manuela napokon dobila što je htjela - duel s Nikolinom: Koja ima više šanse?

Na imanje se vraćaju stari kandidati, a Manuela ide u arenu protiv Nikoline: 'Neka bolja pobijedi'

Ovo su kandidati koji su glavni autoritet 'Farme': Oni diktiraju tempo igre

Dvije velike rivalke u izolaciji: Hoće li Nikolinina prva arena srušiti klan?

Ivan o povratku bivših kandidata: 'Vrijeme je da snosimo posljedice'

Obiteljski susret otkrio sve: 'Nikad nisam bila sluškinja, ja sam vođa klana!'