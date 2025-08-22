Rebecca izbacila Anđelu i Doroteju: Rasplakala se od sreće i postala četvrta finalistkinja!

Napet troboj u areni donio je neočekivani rasplet - Rebecca je pobijedila i osigurala svoje mjesto među vrh najboljih farmera. U dramatičnoj disciplini snage uspjela je nadjačati i Doroteju i Anđelu, a emocije su je potpuno svladale. Rebecca, koja rijetko pokazuje suze, ovoga puta nije mogla zadržati emocije. "Ja inače nikad ne plačem... ovo je od sreće", priznala je dok su joj ostali farmeri prilazili čestitati.

Mario nije skrivao oduševljenje: "Rebecca, svaka čast!", dok je Anđela, unatoč porazu, sportski priznala kako joj je drago što je upravo Rebecca izašla kao pobjednica. "Zaslužila je, borila se do kraja", složili su se i ostali. Ipak, među kandidatima se moglo osjetiti i razočaranje, nekima je bilo teško prihvatiti da njihovi favoriti nisu prošli dalje.

