Farma

Rebecca iznenadila sve i povela u najvažnijoj areni 'Farme'!

Napetost raste, navija se sa svih strana, a najmlađa finalistkinja iznenadila sve već na samom početku odlučujuće borbe

RTL.hr
29.08.2025 21:40

Rebecca Malčić povela je u najvažnijoj areni sezone - superfinalu 'Farme'. Od samog starta pokazala je nevjerojatnu brzinu, a upravo joj je dio sa slagalicom donio ključnu prednost pred Ivanom i Darkom. Dok se publika u glas pitala tko će prvi do cilja, reakcije na tribinama sve su govorile.

Rebecca, Farma
Rebecca, Farma FOTO: RTL

"Ajme meni, što je ovo? Rebecca prva?" začuđeno je izgovorio Mario, dok je publika oduševljeno navijala i za Ivana i Darka, koji su je pokušavali sustići. No, Rebecca je nastavila gaziti punim tempom, vođena adrenalinom.

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

Farma

EKSKLUZIVNO Ivan za RTL.hr u prvom intervjuu nakon pobjede: 'Pobijedio sam sve, i druge i sebe!'

Farma

Superfinale počinje! Evo kako izgleda arena koja odlučuje pobjednika 'Farme'

