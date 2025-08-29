Rebecca iznenadila sve i povela u najvažnijoj areni 'Farme'!

Najčitanije

Farma Ivan je pobjednik 'Farme'! Vraća se bogatiji za 50.000 eura: 'Jedva čekam doći doma svojoj obitelji'

Farma Nikolina za RTL.hr o 'Farmi': 'Puno prije bih počela taktizirati. Svašta se pričalo o meni, a ja sam došla do kraja'

Farma Nakon napete borbe u areni Ivan je pobjednik 'Farme': 'Sve se isplatilo, mislim da sam zaslužio!'

Farma Večeras je finale 'Farme': Jelena i Manuela to obilježile na jedinstven način