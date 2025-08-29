Rebecca Malčić povela je u najvažnijoj areni sezone - superfinalu 'Farme'. Od samog starta pokazala je nevjerojatnu brzinu, a upravo joj je dio sa slagalicom donio ključnu prednost pred Ivanom i Darkom. Dok se publika u glas pitala tko će prvi do cilja, reakcije na tribinama sve su govorile.
Rebecca iznenadila sve i povela u najvažnijoj areni 'Farme'!
Napetost raste, navija se sa svih strana, a najmlađa finalistkinja iznenadila sve već na samom početku odlučujuće borbe
