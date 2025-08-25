Emisije
Farma

Rebecca oduševila gledatelje: 'Majko, budi ponosna na nju'

Najmlađa kandidatkinja 'Farme' stigla je do finalnog tjedna i osvojila srca gledatelja, društvene mreže gore od komentara podrške!

RTL.hr
25.08.2025 17:00

Rebecca Malčić, najmlađa kandidatkinja aktualne sezone 'Farme', stigla je do finalnog tjedna i sada se bori za glavnu nagradu. Od samog početka igre pokazala je da godine nisu prepreka kad su u pitanju snaga, odlučnost i karakter. Gledatelji na društvenim mrežama obasipaju je komplimentima i porukama podrške, a komentari jasno otkrivaju tko im je favorit. "Prekrasna cura sa svojih 20 godina, zrela, samostalna i svoja. Takvih još jako malo ima. Bravo mala, samo naprijed", piše jedna gledateljica. "Za mene je već sada pobjednica!", ističu drugi.

Mnogi je opisuju kao "lavicu" i "curu bez dlake na jeziku, ali čiste duše, bez zla i prenemaganja". "Ljepotica, pametna, kulturna, jaka - zato pobijedi i budi uz svoju obitelj, velika pusa", poruka je koja se posebno istaknula. Rebecca je svojim ponašanjem pokazala da joj ni izolacija ni teški uvjeti nisu prepreka. Za gledatelje ona je "djevojka za primjer", a mnogi ističu kako je "izrasla u jako snažnu osobu". Kako se finale bliži, jasno je da Rebecca uživa status jedne od najomiljenijih natjecateljica ove sezone. Hoće li ljubav publike pretvoriti u pobjedu, ostaje za vidjeti, ali neki gledatelji je već smatraju pobjednicom.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

