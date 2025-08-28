Rebecca pobijedila Nikolinu u posljednjoj areni! Evo tko su superfinalisti 'Farme'

Nakon što je svladala Nikolinu, Rebecca se pridružila Ivanu i Darku u superfinalu. Trojac seli u kolibu u šumi, a sutra ćemo doznati tko odnosi titulu pobjednika i 50.000 eura!

icon-close

Večerašnja epizoda donijela je posljednji veliki okršaj prije samog superfinala, Rebecca i Nikolina borile su se za posljednje mjesto među TOP 3 farmera. Iako su i tijekom priprema pokazale dobru energiju i prijateljsku atmosferu, na poligonu nije bilo milosti. Rebecca je uspjela savladati Nikolinu i time postala treća superfinalistica aktualne sezone. "Sve se poklopilo, sve ide po mom planu", kratko je poručila nakon pobjede, ne skrivajući zadovoljstvo.

icon-expand Superfinalistica Rebecca, Farma FOTO: RTL

Tako su konačno poznata imena troje najboljih: Ivan, Darko i Rebecca. Trojac odlazi u kolibu u šumi gdje će provesti posljednju noć prije velikog finala.

icon-expand Superfinalisti 'Farme' FOTO: RTL

"Još jedno spavanje u mojoj kolibi, odnosno šumi i imat ćemo pobjednika. Možda to budem ja. Ja bih bio najsretniji čovjek na svijetu", rekao je Darko, dok Ivan nije skrivao koliko mu ovakav rasplet odgovara: "Da sam mogao birati protivnike u superfinalu, lakše ne bih izabrao." Nakon mjeseci borbe, napetosti i preokreta uskoro ćemo doznati tko će odnijeti titulu pobjednika 'Farme' i kući ponijeti 50.000 eura.

icon-expand Nikolina i Rebecca, Farma FOTO: RTL