Rebecca za RTL.hr o njezinom putu na 'Farmi': 'Od svoje majke naslijedila sam to da sam borac!'

Rebecca je bila superfinalistica na 'Farmi', a već od samih početaka pokazala je spremnost na prilagodbu. Odmah je postala sluga, a već tjedan nakon i vođa. Za RTL.hr je otkrila koliko je klan utjecao na njezin put i od koga je naslijedila borbenost.
"Klan nisam niti shvaćala kao neki klan, nego kao obitelj jer sam s tim ljudima bila bolje nego s ostalima. Kako je taj klan utjecao na moj put na 'Farmi'? Iskreno, i ne baš nešto previše koliko ja mislim jer arena je jedino mjesto koje može utjecati na tebe", rekla je.
Jedan od emotivnijih trenutaka bio je kada je Rebeccina majka stigla na 'Farmu' i otkrila kako su imale težak život te kako u ponekim trenucima nisu imale ništa za jesti.
"Što se tiče dolaska moje mame na Farmu, to da sam borac, to sam naslijedila od nje i kad sam se prisjetila što je ona prolazila, to mi je dalo snagu da stisnem još jače i idem što dalje - do kraja", rekla je i dodala:
"Sve kandidate sam zapravo zavarala jer nikad nisam pokazivala koliko sam snažna i uporna i onda kada su me vidjeli u areni, onda su tek to shvatili i bili u šoku. Shvatili su što može mala Rebecca, ovako sva sitna. E pa ne procjenjuj ljude po izgledu, visini i težini. Mi mali smo žilavi i najtvrdoglaviji".
A koju poruku ima za gledatelje?