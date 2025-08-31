Emisije
Farma

Rebecca za RTL.hr o njezinom putu na 'Farmi': 'Od svoje majke naslijedila sam to da sam borac!'

Rebecca je otkrila kako je svoju borbenost naslijedila od majke

RTL.hr
31.08.2025 09:00

Rebecca je bila superfinalistica na 'Farmi', a već od samih početaka pokazala je spremnost na prilagodbu. Odmah je postala sluga, a već tjedan nakon i vođa. Za RTL.hr je otkrila koliko je klan utjecao na njezin put i od koga je naslijedila borbenost.

"Klan nisam niti shvaćala kao neki klan, nego kao obitelj jer sam s tim ljudima bila bolje nego s ostalima. Kako je taj klan utjecao na moj put na 'Farmi'?  Iskreno, i ne baš nešto previše koliko ja mislim jer arena je jedino mjesto koje može utjecati na tebe", rekla je. 

Rebecca, Farma
Rebecca, Farma FOTO: RTL

Jedan od emotivnijih trenutaka bio je kada je Rebeccina majka stigla na 'Farmu' i otkrila kako su imale težak život te kako u ponekim trenucima nisu imale ništa za jesti. 

"Što se tiče dolaska moje mame na Farmu, to da sam borac, to sam naslijedila od nje i kad sam se prisjetila što je ona prolazila, to mi je dalo snagu da stisnem još jače i idem što dalje - do kraja", rekla je i dodala:

Rebecca i majka, Farma
Rebecca i majka, Farma FOTO: RTL

"Sve kandidate sam zapravo zavarala jer nikad nisam pokazivala koliko sam snažna i uporna i onda kada su me vidjeli u areni, onda su tek to shvatili i bili u šoku. Shvatili su što može mala Rebecca, ovako sva sitna. E pa ne procjenjuj ljude po izgledu, visini i težini. Mi mali smo žilavi i najtvrdoglaviji".

A koju poruku ima za gledatelje?

"Ja jesam i uvijek ću ostati među najboljima. Da ne ispadam umišljena, treba ostati skroman. Gledatelji svakako mogu očekivati najbolje od Rebecce", zaključila je. 

Propuštene epizode 'Farme' pogledajte na platformi Voyo

