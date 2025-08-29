Rebecca za RTL.hr otkrila kako gleda na finale: 'Čvrsto vjerujem u pobjedu'

icon-close

Rebecca Malčić, najmlađa natjecateljica ove sezone 'Farme', probila se do samog finala. Iako ima samo 20 godina, tijekom cijelog showa pokazivala je snagu, upornost i autentičnost, a gledatelji su je prepoznali kao jednu od najiskrenijih i najdražih farmerica. U intervjuu za RTL.hr otkriva kako gleda na svoje dosadašnje iskustvo, što je oblikovalo njezin karakter, kako doživljava podršku publike te kakvi su joj planovi ako osvoji glavnu nagradu.

Ušla si u finalni tjedan i sada si među šest najboljih. Jesi li to očekivala kad si prvi put zakoračila na 'Farmu'?

Očekivala sam, naravno, da ću ići do kraja. Ni malo oklijevanja.

Gledatelji te obasipaju komplimentima i mnogi kažu da si za njih već pobjednica. Koliko ti znači ta podrška?

Iskreno, nisam nikad čitala komentare, ali sam počela baš zbog ljudi koji me ni ne poznaju, a tako pišu o meni i toliku podršku mi daju. Hvala im za to svima, puse i zagrljaje šaljem.

icon-expand Rebecca u areni, Farma FOTO: RTL

Tvoja majka nam je otkrila emotivne detalje iz tvog djetinjstva. Kako te to iskustvo oblikovalo u osobu kakva si danas?

Kroz život naučiš svašta, a i učiš dok si živ. Kroz djetinjstvo je bilo svega i svačega, i smijeha i plača, ali kako koga to oblikuje, to opet ovisi od osobe do osobe. Kako si ta osoba stavi u glavu i kakvo razmišljanje ima, takav će joj biti i put. Nekad teži, nekad lakši.

Rekla si da si u životu padala i ustajala sama. Što ti je najviše pomoglo da ostaneš pozitivna i nasmijana i u teškim trenucima?

Pa jednostavno sam pozitivna osoba sama od sebe, haha, ne znam kako da opišem to, to je u meni. Volim se smijati i zezati i raditi gluposti i ponašati se kao malo dijete. To me, zapravo, sad kad malo bolje razmislim, drži uvijek tako, jer puštam još uvijek da dijete bude u meni. Mnogi ljudi ga se odreknu i zato su mrzovoljni i ne vole život previše, ni ludosti koje djeca rade, ni te sve mladenačke igre.

icon-expand Rebeccina pobjeda u areni, Farma FOTO: RTL

Spomenula si da te život nije mazio, a mnogi te opisuju kao lavicu. Osjećaš li da si svojim sudjelovanjem poslala poruku mladima koji prolaze kroz slične situacije?

Pa nadam se da jesam poslala poruku. Svatko iza osmijeha možda nešto krije, tako da, ljudi smijte se, prebrodite sve i ne dajte se! Probajte se oduprijeti lošim komentarima i lošim ljudima što jače je moguće i uvijek hodajte podignute glave.

U finalnom si tjednu, kakva ti je strategija za završnicu i koliko vjeruješ u pobjedu?

Nema nekakve strategije. Nitko se ne može pripremiti na igru jer ne zna što će biti. Samo se pripremam mentalno i to je najvažnije. Ne upravlja tijelo umom, nego um tijelom. Vjerujem čvrsto u pobjedu.

Ako osvojiš glavnu nagradu, što će ti biti prvi korak nakon 'Farme'?

Prvi korak - slavlje za sve farmere i farmerice!

icon-expand Rebecca, Farma FOTO: RTL