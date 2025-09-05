Emisije
Farma

Rebecca za RTL.hr otkrila razlog sukoba s Manuelom: 'Ona nikada ne staje...'

Rebecca je jasno dala do znanja kako joj Manuela nije bila omiljena na 'Farmi', a o tome je govorila i u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea'

RTL.hr
05.09.2025 10:00

U Voyo i RTL.hr podcastu 'Spill The Tea' gostovali su finalisti 'Farme' Rebecca i Mario gdje su pričali o međuljudskim odnosima. Rebecca i Manuela nikako se nisu slagale, a sada je ona otkrila i zašto.

"Previše priča, i ja previše pričam ponekad, ali ona nikada ne staje. Dosadna je ponekad, kako bi ja to rekla, previše je nagla, odnosno impulzivna. Mislim, takva sam i ja. Možda se baš zato nismo slagale - jer smo slične", rekla je Rebecca kroz smijeh. 

Rebecca, Farma
Rebecca, Farma FOTO: RTL

Mario je dao svoje viđenje cijele situacije. 

"Meni su i Rebecca i Manuela jako zanimljivi likovi. Svaka na svoj način. Manuela je showman, znala nas je nasmijati. Umirao sam joj od smijeha i imao sam je priliku pobliže upoznati treći tjedan kad smo ona i ja bili sluge. Kad nas je stavio naš Haris... Ona je meni u tom trenutku bila jako nasmijana, vedra, simpatična. Kad smo išli musti kozu, mučio sam se s time i ona u tome trenutku govori: "Nije li joj se zaštopalo od sinoć?". Umirao sam od smijeha. Pomislio sam kako je legenda. Rebecca, s druge strane, je bila svojeglava i ona je gurala svoju politiku i nije se dala omesti u svome putu", rekao je.

Pričali su i o novim vještinama koje su savladali na 'Farmi', ali i o životu nakon showa.

POGLEDAJTE 'SPILL THE TEA' S REBECCOM I MARIOM:

