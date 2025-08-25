Rebeccina majka ispričala njihovu tešku životnu priču: 'Bilo je dana kad nismo imali što jesti'

Rebecca je od početka sezone bila sinonim za borbu, osmijeh i pozitivnu energiju, a sada, kada je izborila svoje mjesto u finalnom tjednu, gledatelji su imali priliku vidjeti tko joj je najveća podrška. Na imanje je stigla njezina majka i u nekoliko iskrenih rečenica otkrila priču koja objašnjava Rebeccinu snagu.

"Rebecca je pokazala da je jako snažna cura. Bilo je trenutaka u životu kada nismo imali što jesti, prazan želudac, a ne možeš si pomoći, pa gladuješ dva-tri dana. Bilo je tu svašta, to Rebecca dobro zna. Radila sam 24 sata, s posla doma, jedva se digneš, sve te boli, samo da zaradim da imamo, da budu mi cure sretne. Nikad nije bilo dovoljno da im priuštim što druga djeca imaju, ali uvijek su bile zadovoljne s jednom čokoladicom", ispričala je kroz emocije.

