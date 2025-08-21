Emisije
Farma

Rebeccu čeka najvažniji dvoboj, a Mario otkrio što zaista misli o njoj

Pred sam dvoboj s Dorotejom, emocije na imanju dosegle su vrhunac. Mario nije mogao sakriti suze kada je govorio o Rebecci

RTL.hr
21.08.2025 22:00

Na imanje je stigla Rebeccina majka i upoznala kandidate, a upravo taj trenutak posebno je dirnuo Marija. On se prisjetio prvih dana kada je upoznao Rebeccu u štali, a emocije su ga potpuno svladale. 

"Kad sam je upoznao prvi dan, vidio sam da je premlada, puna energije. Tad još nisam mogao zamisliti da je život nije mazio. Ne mogu vjerovat da iza tako mlade cure koju život nije mazio se krije takav osmijeh i svaka joj čast", rekao je kroz suze. 

Rebecca uskoro ulazi u arenu protiv Doroteje, a bit će to odlučujući dvoboj koji će pokazati tko odlazi kući, a tko ulazi u finalni tjedan.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

