Romantična strana 'Farme': Tko su parovi i simpatije koje su dosad obilježile sezonu?

Iako je svakodnevica natjecatelja prožeta teškim zadacima, strategijama i neizvjesnošću, ponekad se u toj atmosferi dogode trenuci u kojima kandidati pokažu svoju emotivniju stranu. Imanje, izolirano od vanjskog svijeta, često postaje kulisa za neplanirane simpatije, posebne povezanosti i zabavne 'romanse' koje začine igru. Topla povezanost Iman i Davida bila je neko vrijeme u fokusu gledatelja. Njihovi razgovori i međusobno povjerenje pokazali su da je među njima stvorena posebna bliskost.
Iman je priznala da se uz Davida osjeća smireno kao da ga poznaje cijeli život, dok je on otvoreno rekao da mu je upravo ona najveća motivacija u igri. Zajedno su proživljavali i lijepe i teške trenutke, a njihovi oproštaji i podrška pred duelima dirnuli su i farmere i publiku.
S druge strane, Darko i Jelena unijeli su na imanje dozu humora i šarma. Njihove zajedničke šale i "igra" na račun glasina o njihovoj mogućoj romansi zabavljale su cijelu ekipu. Bez obzira na to što su takve priče nastale iz zafrkancije, osmijesi i pogledi između njih mnogima su dali povoda da se pitaju ima li tu i nečeg više od prijateljstva.
No romantična strana 'Farme' ne svodi se samo na nježne trenutke. Ima i onih koji su sve okrenuli na humor. Tako su Manuela i trgovac Hamdija svojim susretima pokazali kako i usred napete igre može biti mjesta za osmijeh i zabavu. Uz laganu dozu flerta i puno smijeha, Manuela je uspjela šarmirati Hamdiju.
Na 'Farmi' su odnosi jednako važni kao i sama igra. Nekad su ti odnosi izvor podrške i snage, a nekad razlog za nove zaplete. Ipak, upravo ta romantična i emotivna strana imanja daje posebnu toplinu cijeloj priči i pokazuje da, i kad se bore za pobjedu, farmeri ostaju ljudi kojima su bliskost i emocije jednako važni kao i nagrada.
