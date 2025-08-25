Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

S 'Farme' ravno na plažu! Manuela pokazala zanosnu figuru u bikiniju i zaludila pratitelje na Instagramu

Bikini izdanje Manuele iz 'Farme' privuklo pažnju obožavatelja

RTL.hr
25.08.2025 09:54

Manuela Pravda, koju su gledatelji prepoznali kao iskrenu, vedru i uvijek pozitivnu kandidatkinju, prošlog se tjedna oprostila od 'Farme'. Manuela sada uživa na moru, a na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija na kojima pozira u bikiniju.

Manuela, Farma
Manuela, Farma FOTO: Instagram

Iako je natjecanje završila tik pred kraj, priznaje da je ponosna na sebe i na sve što je prošla. "Preponosna sam na sebe, dokle sam dogurala, to sigurno. Sama sam sebi zacrtala neke stvari i željela riješiti situaciju s maticom. Svjesna sam što to znači, odabrala sam jačeg protivnika. Koliko mi je žao što sam ispala pred sami kraj, toliko i nije jer me pobijedila bolja", rekla je Manuela.

Manuela, Farma
Manuela, Farma FOTO: Instagram

Iako je iza sebe ostavila brojne izazove i teške trenutke, tvrdi da najviše pamti sretne uspomene.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

Manuela Farma
Farma

Počinje finalni tjedan 'Farme'! Finalisti nisu oduševljeni povratkom starih kandidata: 'Nije fer da odlučuju o nama'

Farma

Marinko i Nikolina pozirali na setu 'Farme': Uz njih su i najbolji prijatelji

Moglo bi te zanimati

Ovo je Manuelin put kroz 'Farmu': Od solo igračice do kraljice arene, uvijek svoja i uvijek pozitivna

Manuela napustila 'Farmu', Nikolina ušla u finalni tjedan: 'Drago mi je što sam uspjela, da svi vide da nisam nemoćna'

Manuela za RTL.hr nakon ispadanja s 'Farme': 'Preponosna sam na sebe, ispala sam jer sam odabrala jačeg'

Koji duel u 'Farmi' vas je najviše šokirao? Evo podsjetnika na sve najveće okršaje

Povratnici unijeli nemir pred duel: 'Nekoga je lijepo vidjeti, nekog baš i ne'

Četvrta arena ipak je presudila: Manuela napušta 'Farmu'