S 'Farme' ravno na plažu! Manuela pokazala zanosnu figuru u bikiniju i zaludila pratitelje na Instagramu

Manuela Pravda , koju su gledatelji prepoznali kao iskrenu, vedru i uvijek pozitivnu kandidatkinju, prošlog se tjedna oprostila od 'Farme'. Manuela sada uživa na moru, a na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija na kojima pozira u bikiniju.

Iako je natjecanje završila tik pred kraj, priznaje da je ponosna na sebe i na sve što je prošla. "Preponosna sam na sebe, dokle sam dogurala, to sigurno. Sama sam sebi zacrtala neke stvari i željela riješiti situaciju s maticom. Svjesna sam što to znači, odabrala sam jačeg protivnika. Koliko mi je žao što sam ispala pred sami kraj, toliko i nije jer me pobijedila bolja", rekla je Manuela.